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王毅同科特迪瓦外长阿多姆会谈

2024年01月19日05:11 | 来源：新华网
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　　新华社阿比让1月18日电（记者张健）当地时间1月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿比让同科特迪瓦外长阿多姆举行会谈。

　　阿多姆说，科中是团结互助的好朋友，已经成为具有示范意义的战略伙伴。我们对两国高度互信和高水平合作感到自豪。我愿重申，科特迪瓦恪守一个中国原则，认为中国领土不可分割，支持中国在南海问题上捍卫正当权益。感谢中方始终倾听科需求、为科各领域发展提供宝贵支持。在中国帮助下，三座体育场按时交付、6辆电动大巴顺利抵科，为科成功举办“非洲杯”足球赛作出不可或缺贡献。科特迪瓦愿继续发展富有活力的科中关系，进一步拓展互利合作，借鉴中国先进经验，找到符合科国情、具有科特色的现代化道路。

　　阿多姆表示，中方始终对非真诚友好，秉持共商共建共享原则开展对非合作。非洲期待以新一届中非合作论坛会议为契机，深化双方各领域合作，实现互利共赢。

　　王毅说，中科是发展振兴道路上的朋友和伙伴，两国互利合作取得丰硕成果。我们很高兴为科特迪瓦成功举办“非洲杯”作出了中国贡献，愿同科方一道，以两国元首重要共识为指引，规划推进各领域务实合作，开辟新时代中科关系新前景。

　　王毅表示，科特迪瓦是我此次新年非洲之行的收官之站。一路走来，充分感受到非洲国家的热情友好和中非之间的牢固互信。到访非洲四国领导人都第一时间、态度鲜明地公开坚定支持中国政府在台湾问题上的立场，支持中方维护国家主权和领土完整，充分彰显了中非相互支持的优良传统。中非团结友谊在争取民族解放和独立的斗争中产生，又在共同发展振兴的历史进程中得到升华，值得倍加珍惜和弘扬。中国将永远同非洲站在一起，坚定支持非洲维护国家主权独立和民族尊严，支持非洲各国联合自强，探索既加快发展又保持独立性、具有非洲特色的发展道路，将非洲的前途命运牢牢掌握在自己手中。

　　王毅强调，中非合作论坛推动中非合作取得巨大成就，也有效带动了国际社会加大对非投入。中国倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。我们对非洲的发展充满信心，支持非洲在多极体系中争取应有的位置，充分享有经济全球化的红利。中方将继续秉持真实亲诚理念，加强同非洲的发展战略对接和治国理政经验交流，引领中非合作继续走在时代前列，构建更加紧密的中非命运共同体，加快实现中非共同现代化。

　　双方就经贸投资、基础设施、教育培训、农业等广泛领域合作交换意见，将共同推动中科务实合作提质增效。

　　双方在国际和地区问题上有着高度共识，将保持密切沟通协调，共同促进非洲和平安全，维护中非正当权益，捍卫国际公平正义。

　　会谈后，双方共同见证签署中国政府就支持“非洲杯”举办向科特迪瓦政府赠送的电动巴士交接证书。

(责编：白宇、卫嘉)

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