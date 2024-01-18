人民网里约热内卢1月16日电 （记者陈一鸣、陈海琪）圣地亚哥消息：当地时间1月16日，由中国铁建承建的智利科金博特许经营医院项目奠基仪式在智利科金博大区科金博市举行，智利总统博里奇出席仪式。

奠基仪式现场。中国铁建国际集团有限公司供图

博里奇在致辞中对中国铁建及项目部团队的努力表示感谢。他表示，科金博医院作为当地的重大公共工程，建成后将极大提升区域公共卫生应急能力和医疗服务水平，为当地民众提供更优质的医疗健康服务，不断增强民众就医的获得感、幸福感、安全感。

科金博市长阿里·马努切里在讲话中对中国铁建展现的“中国速度”表示赞赏，期待与中国铁建在科金博市及周边地区开展更多合作。

智利公共工程部部长杰西卡·洛佩兹、文化和旅游部部长尼古拉斯·格劳、智利企业促进委员会主席罗萨里奥·纳瓦罗、智利商业和生产联合协会主席里卡多·梅韦斯，以及中国铁建所属单位有关人员，当地医院工作者和社区居民等100余人参加了仪式。

科金博医院项目位于智利首都圣地亚哥以北约470公里，是中国铁建在海外的首个特许经营医院项目。项目总建筑面积约13.14万平方米，计划设置605张床位和22间手术室。项目建成后将成为科金博大区规模最大的综合型现代化医院，惠及利马里省、艾尔基省和乔阿帕省等智利三省约98万人口，并与毗邻的拉塞雷纳市新建医院形成医疗网络，对提升科金博地区整体医疗服务水平具有重要意义。

据中国铁建介绍，自2021年以来，铁建国际依托专业的施工能力、高质量履约能力和良好的社会口碑，在智利市场连续中标了科金博医院特许经营、智利神经外科医院特许经营、智利奥希金斯医疗网络特许经营3个医疗类项目，打造了中国铁建在智利医疗类项目建设的特色品牌。

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