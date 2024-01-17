新华社东京1月17日电（记者姜俏梅 郭丹）据日本石川县公布的最新统计数据，截至当地时间17日9时，能登半岛地震已造成232人死亡，另有21人下落不明。

据日本媒体报道，新增10位死者均在震后发生严重火灾的“轮岛早市”周边被发现。最新统计数据显示，能登半岛地震导致石川县珠洲市死亡99人、轮岛市死亡98人，穴水町、能登町、七尾市、志贺町等地共有35人死亡。

此外，地震还导致石川县1025人受伤，已确认受损房屋有22374栋。日本媒体指出，目前已确认受损房屋数量并不包含重灾区轮岛市和珠洲市的房屋受损情况，目前两市受损房屋统计仅显示“很多”，预计后续受损房屋数字可能会大幅增加。

另据来自石川县教育委员会的消息称，截至16日，石川县281所公立中小学中有28所学校因被用作避难所或因设施在地震中受损而无法开学，47所公立高中有6所高中开学无望。

日本政府16日召开临时内阁会议，修改去年12月已确定的2024财年财政预算案，将预备费一项由5000亿日元（1美元约合146日元）增至1万亿日元，以支持能登半岛地震灾区重建。

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