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刘国中副总理访问阿尔及利亚

2024年01月17日13:42 | 来源：新华网
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　　新华社阿尔及尔1月17日电（记者吴天雨）1月15日至17日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中率中国政府代表团应邀访问阿尔及利亚。访问期间，阿总统特本、总理阿尔巴维分别会见刘国中，双方就中阿关系和各领域合作深入交换意见。

　　刘国中分别向特本总统和阿尔巴维总理转达习近平主席和李强总理的亲切问候，积极评价阿发展成就。刘国中表示，中阿是追求共同发展和民族振兴道路上的真诚朋友、天然伙伴。去年7月，特本总统成功对华进行国事访问，两国元首达成重要共识。中方愿以今年中阿全面战略伙伴关系建立10周年为契机，同阿方继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，共同推进在高质量共建“一带一路”框架下交流合作，在国际和地区事务中密切协调配合，为推动构建人类命运共同体作出积极努力。

　　特本总统和阿尔巴维总理分别请刘国中副总理转达对习近平主席和李强总理的亲切问候，表示，加强对华合作是阿方的战略选择，阿方愿积极参与共建“一带一路”合作，吸引更多中国企业来阿投资、共促发展。阿中关系牢不可破，双方在重大国际和地区问题上有着广泛共识，阿方愿同中方一道捍卫国际公平正义，维护发展中国家共同利益。

　　访问期间，刘国中还同援阿医疗队代表座谈。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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