人民网科托努1月17日电 （记者黄培昭）位于西非的贝宁共和国，被联合国宣布为全球最不发达的国家之一，医疗设施匮乏，卫生水平低下。就是在这样一个艰苦贫瘠的国家，活跃着一支中国医疗队，他们用自己的爱心和精湛医术，在当地救死扶伤，谱写人间大爱，为贝宁百姓带去福音、光明和希望。

援贝宁医疗队总队长李芙蓉在接受人民网记者采访时介绍说，宁夏援助贝宁第26批医疗队工作至今一年半来，共计门诊接诊11400人次，住院救治4000余人次，完成手术1717台，抢救病人271人，中医诊治2700余人次......

与时间赛跑，用专业知识救治急危病人

医疗队所在的莫诺和库福省中心医院。人民网记者 黄培昭摄

由贝宁经济首都科托努驱车西北行，两个多小时后，来到莫诺省省会洛克萨市。中国（宁夏）援贝宁医疗队的洛克萨分队，便位于这里的莫诺和库福省中心医院里。

洛克萨分队眼科李芙蓉主任医师接到贝方医院紧急求助电话，急诊科接诊一名22岁患者，车祸伤致左侧额、眼、颌面部大面积皮肤软组织裂伤，并部分缺损、骨面外露。患者伤情严重，辗转当地多家医院均表示无法救治。患者遂被紧急转运至莫诺和库福省中心医院，向中国医疗队求助。

从事眼科专业临床工作30年，具有丰富临床经验的李芙蓉紧急赶往医院并仔细查看患者。患者左眼红肿淤血，左眼部组织裂伤并缺损，角膜外露，角膜挫伤，左眼上脸皮肤大面积缺失、睑板及肌肉断裂，左侧额部、左下眼睑及面部组织不规则撕裂，局部组织缺失，眼睑无法闭合，左颧弓骨面暴露，眶下壁及颧部骨质外露，伤口延伸至面颊部口角水平，伤口污染严重。

急诊科值班医师面对此例患者束手无策，此时距伤后已8个小时，如不能紧急手术，患者将面临眼睛失明、伤口感染、面部瘢痕等诸多问题，“不能再等了。”李芙蓉当机立断，决定为患者实施手术。手术于晚8点开始，在小心进行清洗、消毒后将创面修整、缝合，清理坏死组织，通过逐层缝合骨膜、肌肉及皮下组织，利用制作皮瓣等方式修补缺损的皮肤组织，因患者非常年轻，李芙蓉选择最细的针线将皮肤缝合，以减少后期瘢痕形成，同时将断裂的泪小管进行吻合并置管。

历经4个小时的手术，李芙蓉用自己精湛的医术使患者创面得到了满意修复。患者缓慢的睁开了眼睛，又试着闭上，激动地说：“Merci beaucoup（非常感谢）！”急诊科医师看着原本不能闭合的眼睛，恢复了正常的功能，激动的说：“C'est incroyable et très bon travail（太神奇了，非常成功）！”一场与时间赛跑的急救就这样结束了，抢救施救快捷、高效。

次日换药，患者看到来查房的中国医生，竖起了大拇指，反复说“Ami, merci merci ! Super, les médecins chinois （谢谢，我的朋友，中国医生了不起）”。 患者主动邀请中国医生拍照留念，并用生硬的中文连声说：“你好！谢谢！”

作为中国（宁夏）第26批援贝宁医疗队总队长，李芙蓉谈到这次的急救，淡淡一笑说：“在贝宁，我们的队员遇见这种情况很多，这仅仅是一名中国援外医疗队员日常工作生活的一个缩影，我们只是尽自己的所学和专业知识为中贝友谊做了我们应该做的事情，我们将继续保持和发扬的中国医疗队援外精神，不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆。”

救治脓胸患者并传授胸腔闭式引流技术

莫诺和库福省中心医院急诊科。人民网记者 黄培昭摄

2023年12月27日，第26批援贝宁医疗队普外科医师孙波在莫诺和库福省中心医院成功救治了一位脓胸合并呼吸衰竭的高龄患者。孙波通过自制胸腔闭式引流装置，为患者实施胸腔闭式引流术并向贝方同事传授该技术。

该患者是一位75岁男性患者，因脓胸引发呼吸困难收住重症病房。当地医师紧急向中国医师求助。孙波在详细了解患者病情后，迅速采取措施，为患者实施胸腔闭式引流术。莫诺和库福省中心医院ICU负责人Modeste、急诊科医师Fadina前来观摩并学习该技术。

孙波采用视频讲解的方式，详细介绍了胸腔闭式引流技术的原理、适应症和操作要点，并指导贝方医师利用输液瓶、引流管等现有材料制作胸腔闭式引流装置。他耐心解答问题，示范操作细节，并通过操作让两位贝方医师亲身体验，并顺利将引流管置入患者的胸腔。

当大量的脓液从管腔流出，患者呼吸困难逐渐缓解，血氧饱和度逐渐上升，ICU护士非常高兴并为中国医生竖起了大拇指。在治疗和带教过程中，贝宁医护们纷纷表示受益匪浅，Modeste表示：“我们医院只有一位医师可以完成这样的操作，但他采用的方法和中国医师不同，我更喜欢这样的方法，因为他的创伤非常小且非常有效，孙波的示范非常清晰，他的经验分享让我们更容易理解并掌握这一技术，这将有助于提升我们的医疗水平。” 此外，宁夏卫生健康委捐赠的小型手术无影灯也深受贝方医护的喜爱，使得医生可以在更为明亮和清晰条件开展工作，提升了医疗操作的效率和精准性。

急诊科医师Fadina在操作结束后，告诉孙波，他们接到通知，还有一位患者正在从50公里以外的地方前来，该患者因胸腔积液导致呼吸困难，希望能得到帮助。孙波迅速同意并与贝方同事一起紧急准备所需物品，最后成功为患者实施了该技术。

此前，孙波已通过胸腔闭式引流技术在受援医院治疗了十余位患者，均获得了满意的治疗效果。因此，每当遇到此类患者时，贝方医师总是寻求中国医师帮助，无论在内科病区、ICU病区还是急诊科病房，孙波总是随叫随到，及时与贝方医护团队合作，解决患者问题。

孙波在治疗患者。人民网记者 黄培昭摄

孙波是中国（宁夏）第26批援贝宁医疗队洛克萨分队队长，来自银川市第一人民医院。由于当地患者普遍经济拮据，导致病情严重时才来就诊，加之当地医疗条件不足，医疗设备有限，使得外科手术的难度成倍增加。孙波凭借过硬的专业技能和丰富的临床经验，克服困难，因地制宜，与贝宁医护团队协作，为每位患者提供了精准的诊断和有效的治疗，赢得了患者的信任和赞誉，也赢得了贝宁同事的高度认可。

紧急救治严重手外伤同胞

医院内的各科室指示牌。人民网记者 黄培昭摄

医疗队也是中国海外华侨华人的健康守护者，不久前，他们还成功救治了一名严重手外伤的华人同胞。

一天，李芙蓉突然接到中资机构的电话：“有一名中国同胞在工作时右手不慎被翻倒的叉车砸伤，伤情严重，请求救治。”患者陈先生，前一天受伤，伤后被就近送往当地医院救治，因病情重，患者辗转多家医院均无法处理。故紧急向中国援贝医生求助。

得知消息后，李芙蓉立即组织医疗队专家，行术前准备，并在急诊室等待患者到来。患者到达后，受伤时间已超20小时，陈先生伤情严重，右手掌及手指多发外伤伴多处血管、神经、肌腱断裂，多发指骨骨折、骨质缺损，皮肤软组织严重挫伤，创面污染重。

医疗队专家们紧急会诊后决定为患者实施手术。时间紧迫，李芙蓉和翻译陈春旭顾不得吃饭，立即与CHD医院沟通，办理住院、安排急诊手术。麻醉医生马杰为患者实施臂丛神经阻滞麻醉及术后镇痛。骨科医生马园、岳学锋紧急为患者实施了手术。CHD医院手术室条件简陋。中国医生凭借自身过硬的专业技术能力，在有限和老旧器械辅助下，经过4个多小时的紧张手术，顺利完成手术。

麻醉科医师马杰在手术前为患者进行麻醉。人民网记者 黄培昭摄

术后中国骨科医生每天多次查看患者，及时调整用药，精心护理伤口及创面，指导患者锻炼。医疗队的中国医师们又贴心的为患者及陪护提供了蚊帐、灭蚊液等生活用品。目前患者恢复良好。

“感谢咱们中国医生，在我身处异国他乡，又逢急、难之时用精湛的医术施以援手，带我走出困境，术后又对我无微不至的关怀，亲自换药包扎并观察护理伤口，指导功能锻炼，感激之情无以言表，”陈先生握着中国医生的手感激地说。

中资机构代表说：“有你们做依靠，才能使同胞在异国他乡得到国内高水平的医疗救治，让我们在海外的工作人员有了安全感。”

李芙蓉说：“救治同胞本就是中国援贝宁医疗队的职责，在这个时刻，援贝宁医疗队就是在贝华人最坚强的依靠！我们将不忘初心、牢记使命，继续完成好在贝宁的医疗援助任务！”

接续奋斗，在西非大地不断播撒人间大爱

去年10月，中宣部向全社会宣传发布中国援外医疗队群体代表的先进事迹，授予他们“时代楷模”称号。在遥远的贝宁，宁夏从1978年开始不间断地向那里派出医疗队，迄今已累计派出医疗队26批、队员616名，诊治患者300多万人次，开展各类手术7.5万余例。

45年里，宁夏医生的仁心仁术收获了贝宁人民的友谊和广泛赞誉，38名队员被贝宁共和国政府授予荣誉勋章，其中1人被授予贝宁共和国总统骑士勋章，3名牺牲在贝宁的队员被授予“革命烈士”。他们用自己的爱心和行动，生动诠释着中国医疗队的援外精神——“不畏艰苦，甘于奉献，救死扶伤，大爱无疆。”

(责编：曹欣悦、常红)