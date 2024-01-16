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赞比亚霍乱疫情持续蔓延

2024年01月16日14:06 | 来源：新华网
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　　新华社卢萨卡1月16日电（记者彭立军）赞比亚卫生部15日公布的数据显示，该国自去年10月暴发霍乱疫情以来，已报告确诊病例9580例，死亡病例374例。首都卢萨卡是受疫情影响最严重的地区。

　　赞比亚卫生部长西尔维娅·马塞博当天在新闻发布会上表示，该国过去24小时新增霍乱确诊病例418例，新增死亡病例12例。赞比亚已收到世界卫生组织等机构协调调集的140万剂口服霍乱疫苗，卫生部将从16日开始为卫生工作者和生活在疫情高风险地区的民众提供霍乱疫苗。

　　马塞博说，由于疫苗数量不足以在全国范围内大规模接种，政府决定只在霍乱疫情高风险地区进行针对性接种，并且由两剂次疫苗接种方案改为单剂次方案，以扩大疫苗覆盖范围。

　　赞比亚政府14日宣布采取更严格措施遏制霍乱疫情蔓延，包括禁止聚众参加霍乱死亡患者的葬礼、清洁或关闭不符合卫生要求的公共场所等。

　　中国驻赞比亚大使馆11日与赞方共同举行中国助赞抗击霍乱疫情新闻发布会。中方表示将为赞比亚政府和人民抗击霍乱疫情提供力所能及的帮助，包括组织医疗专家现场指导、援建诊所、捐赠医疗设备和抗疫物资、捐赠清洁用水水罐、开展供水项目建设、药品和疫苗生产合作等。赞比亚总统希奇莱马感谢中方对赞比亚抗击霍乱疫情的大力支持。

　　霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，主要经由不洁净水源和食物传染，患者常出现呕吐、腹泻、脱水和高烧等症状，重症和延误治疗可致死亡。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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