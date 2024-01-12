新华社河内1月12日电（记者孙一 胡佳丽）1月11日，越南国家主席武文赏在河内会见率中共代表团访越并出席第十八次中越两党理论研讨会的中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊。

李书磊转达习近平总书记、国家主席对武文赏国家主席的亲切问候。李书磊说，2023年12月习近平总书记对越南进行国事访问取得圆满成功，开启了中越关系发展新阶段。中方愿同越方一道落实好两党两国最高领导人达成的重要共识，进一步加强交往、深化合作，推动构建具有战略意义的中越命运共同体。

武文赏请李书磊转达对习近平总书记、国家主席的良好祝愿，表示习近平总书记访越是越中关系发展史上的重要里程碑。越方将发展对华关系作为头等优先和战略选择，愿同中方加强各层级交往，深化各领域交流合作，夯实两国关系的社会民意基础。

访越期间，李书磊还分别会见越共中央政治局委员、中央理论委员会主席阮春胜，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮文年，同越共中央书记处书记、中央宣教部部长阮仲义进行会谈，出席加强中越学术文化交流座谈会。以“现代化建设中加强生态环境保护的经验和做法”为主题的第十八次中越两党理论研讨会12日在胡志明市举行，李书磊出席并作主旨报告。

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