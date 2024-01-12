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联合国：因以色列阻挠难以对加沙地带北部实施援助

2024年01月12日21:28 | 来源：新华网
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新华社联合国1月11日电（记者王建刚）联合国秘书长发言人迪雅里克11日在例行记者会上表示，因以色列阻挠，联合国今年以来对加沙地带北部的援助行动计划难以有效推进。

迪雅里克说，1月1日至10日，在联合国发起的向加沙干河以北地区提供援助的的21次行动计划中，只有3次得以推进。联合国多次向加沙城提供医疗用品、向加沙城和北部的供水和卫生设施提供燃料的行动计划都“被以色列当局拒绝”。

迪雅里克表示，因以色列一再拒绝援助物资进入且不提供安全通道，联合国无法满足加沙地带北部巨大的人道主义需求。

他说，与去年12月相比，1月份至今援助的进入比例急剧下降。去年12月，联合国对加沙地带北部的援助行动计划有70%以上得到协调和执行，而1月1日到10日的执行比例约为14%。

日前，联合国负责人道主义事务的副秘书长、紧急救援协调员马丁·格里菲思在社交媒体上说：“随着医院继续受到攻击，加沙地带的卫生部门正在慢慢陷入瘫痪。”他表示，孕妇无法安全分娩，儿童无法接种疫苗，病患和伤者得不到治疗，人们因此而失去生命，“这场战争必须结束”。

(责编：王禹蘅、常红)

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