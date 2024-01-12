新华社多哈1月12日电（记者岳东兴、公兵、汪强）在12日的亚洲杯赛前新闻发布会上，中国男足主教练扬科维奇和门将颜骏凌表示，全队将尽一切努力，赢下首场比赛。

中国队在本届亚洲杯上与卡塔尔队、塔吉克斯坦队、黎巴嫩队分在A组。13日，中国队将在首场小组赛中对阵塔吉克斯坦队。

扬科维奇表示，全队经过一个月左右的准备，现在都已经准备好了，希望在亚洲杯上打出最精彩的表现。

“我们带着对赛事的敬意，带着对所有小组对手的尊重（而上场），更尊重自己过去的努力和准备，所以明天的比赛会全力以赴，希望拿到想要的结果。”他说。

作为球队主力门将，颜骏凌此次是第三次参加亚洲杯。他说，再一次站上亚洲杯舞台，对中国队和球迷来说都是非常重要的。现在所有球员、教练组以及整个团队，都准备好了迎接13日的比赛。“希望在明天的比赛中，我们所有球员准备好，去赢下这场比赛，尽我们所有人的努力，拿下‘开门红’。”

在回答媒体提问时，扬科维奇表示，稳定性在大赛中很重要。不管是世预赛还是亚洲杯，所有人都想取得“开门红”。但是，即使第一场比赛出现了问题，也不代表世预赛会被淘汰、亚洲杯无法出线，球队只需专注于自己，把所有的技战术内容通过教练组的部署打出来。

塔吉克斯坦队此番是队史首次参加亚洲杯，世界排名在本组中仅高于黎巴嫩队，排在第106位。主教练佩塔尔·舍格尔特在发布会上表示，球队近期遭遇伤病打击，实力受到影响，但他会以积极的态度做好部署，克服困难。中国队是小组中的强队，令人尊重，虽然近期热身赛输了球，但参考价值不大，正式比赛才是关键。塔吉克斯坦队将力争打出最佳表现。

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