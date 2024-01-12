人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国男足：尽所有人的努力 拿下亚洲杯“开门红”

2024年01月12日20:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社多哈1月12日电（记者岳东兴、公兵、汪强）在12日的亚洲杯赛前新闻发布会上，中国男足主教练扬科维奇和门将颜骏凌表示，全队将尽一切努力，赢下首场比赛。

　　中国队在本届亚洲杯上与卡塔尔队、塔吉克斯坦队、黎巴嫩队分在A组。13日，中国队将在首场小组赛中对阵塔吉克斯坦队。

　　扬科维奇表示，全队经过一个月左右的准备，现在都已经准备好了，希望在亚洲杯上打出最精彩的表现。

　　“我们带着对赛事的敬意，带着对所有小组对手的尊重（而上场），更尊重自己过去的努力和准备，所以明天的比赛会全力以赴，希望拿到想要的结果。”他说。

　　作为球队主力门将，颜骏凌此次是第三次参加亚洲杯。他说，再一次站上亚洲杯舞台，对中国队和球迷来说都是非常重要的。现在所有球员、教练组以及整个团队，都准备好了迎接13日的比赛。“希望在明天的比赛中，我们所有球员准备好，去赢下这场比赛，尽我们所有人的努力，拿下‘开门红’。”

　　在回答媒体提问时，扬科维奇表示，稳定性在大赛中很重要。不管是世预赛还是亚洲杯，所有人都想取得“开门红”。但是，即使第一场比赛出现了问题，也不代表世预赛会被淘汰、亚洲杯无法出线，球队只需专注于自己，把所有的技战术内容通过教练组的部署打出来。

　　塔吉克斯坦队此番是队史首次参加亚洲杯，世界排名在本组中仅高于黎巴嫩队，排在第106位。主教练佩塔尔·舍格尔特在发布会上表示，球队近期遭遇伤病打击，实力受到影响，但他会以积极的态度做好部署，克服困难。中国队是小组中的强队，令人尊重，虽然近期热身赛输了球，但参考价值不大，正式比赛才是关键。塔吉克斯坦队将力争打出最佳表现。

(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部