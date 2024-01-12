新华社巴黎1月12日电（记者徐永春）总部位于法国巴黎的国际能源署11日发布的《2023年可再生能源》年度市场报告显示，2023年全球可再生能源新增装机容量比上年增长50%，新增装机容量达510吉瓦，太阳能光伏占其中四分之三。

报告说，从各国和各地区情况来看，2023年中国可再生能源装机容量增长全球领先，当年中国风能新增装机容量比上年增长66%，当年中国太阳能光伏新增装机容量相当于上年全球太阳能光伏新增装机容量。此外，欧洲、美国和巴西的可再生能源装机容量增长也在2023年创下历史新高。

报告预测，未来5年全球可再生能源装机容量将迎来最快增长期。在现有政策和市场条件下，预计全球可再生能源装机容量在2023年至2028年间达到7300吉瓦。到2025年初，可再生能源将成为全球最主要的电力来源。

国际能源署署长法提赫·比罗尔说，尽管全球正在向《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）设定的目标迈进，即到2030年将全球可再生能源装机容量增至3倍，但在目前的政策和市场条件下，可再生能源增长速度还不足以实现该目标。

比罗尔表示，目前在全球大多数国家，陆上风能和太阳能发电与化石燃料发电相比具有成本优势，实现上述目标的最大挑战是如何在大多数新兴和发展中经济体迅速扩大可再生能源的融资和部署。

报告还评估了绿色氢能源的发展前景并指出，尽管过去10年有不少绿色氢能源项目启动，但由于投资进度缓慢、生产成本较高等因素，预计到2030年只有7%的计划产能可实际投产。

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