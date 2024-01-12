新华社开罗1月12日电 题：美英空袭胡塞武装 加沙冲突外溢加剧

新华社记者李芮

当地时间12日凌晨，美国和英国联手空袭也门境内胡塞武装目标。胡塞武装回应说，美英将为这次“大规模侵略行为”付出沉重代价。延宕近百日的新一轮巴以冲突外溢效应进一步加剧。

分析人士指出，美国国务卿布林肯刚结束为期一周的中东之行，对多国要求加沙地带立即停火的呼吁置若罔闻，遭到普遍质疑。美英空袭不仅无助于缓解中东地区紧张局势，反而可能火上浇油，让地区局势更加危险复杂。

美英空袭 局势升级

据也门萨巴通讯社12日报道，美英战机空袭了胡塞武装在也门首都萨那、西部红海城市荷台达和北部萨达省的多处目标。

据美国媒体报道，美军战机、军舰和潜艇参与了此次行动，打击目标包括胡塞武装的雷达、无人机和导弹发射及储存设施等。美国总统拜登称，这是针对胡塞武装频繁袭击红海船只的“防御性行为”。

自去年10月巴以新一轮冲突爆发以来，胡塞武装频频在红海水域袭击关联以色列的船只，以示对巴勒斯坦的支持。今年1月3日，美国等国向胡塞武装发出“最后通牒”，要求其立即停止袭击商船，否则可能遭到军事打击。也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚10日发表声明说，该组织向一艘在红海行驶的美国船只发射了大量无人机和导弹。

美国智库华盛顿近东政策研究所研究员迈克尔·奈茨认为，美英空袭行动可能适得其反，给胡塞武装更多发动袭击的理由。

在不少美方分析人士看来，在加沙地带促成停火才是解决红海航运问题的真正有效方式。美国智库史汀生中心中东问题专家芭芭拉·斯莱温指出，空袭解决不了任何问题，“目前最需要的是促成加沙地带停火”。《纽约时报》等美国媒体认为，美英军事行动无疑将再度加剧整个中东地区的紧张局势，加沙冲突外溢效应进一步凸显。

拜登下令发动袭击前并未得到国会授权，这种“先斩后奏”的行为招致多位民主党人不满。国会民主党籍众议员瓦尔·霍伊尔说，依据宪法，只有国会有权“宣战”，但此次空袭未得到国会授权。国会民主党籍众议员马克·波肯警告：“美国不能冒险在没有国会授权的情况下，再度陷入一场可能延续数十年的冲突。”

不提停火 不欢而散

近段时间，红海海域、黎以边境、伊拉克及叙利亚境内冲突频发，加沙地带冲突外溢风险陡增。空袭前一天，布林肯刚结束近三个月来第四次中东之行。

此访期间，布林肯强调防止加沙冲突外溢、斡旋释放人质、反对将巴勒斯坦民众驱离加沙地带等，却不回应中东国家要求加沙地带立即停火的强烈呼声。

卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆会见布林肯时表示必须尽快促成加沙地带停火；沙特王储穆罕默德向布林肯强调以色列停止在加沙地带军事行动的重要性；约旦王宫发表声明说，必须继续施加压力，阻止以色列对加沙地带的侵略；埃及总统塞西会见布林肯时也强调了“实现加沙地带立即停火”。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门10日发布的数据，自新一轮巴以冲突爆发以来，以色列的军事行动已造成超过2.33万人死亡。多位中东分析人士指出，布林肯四访中东，均未能有效缓解冲突，原因在于美国偏袒以色列，并为了一己私利干涉地区事务、挑动冲突对抗。

卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特指出，布林肯此访纯粹是“战术性的”，目的是安抚海湾国家和其他中东国家。从战略上看，美国偏袒以色列的立场不变，不会对以色列施加任何实质性压力。

巴勒斯坦解放组织执行委员会成员巴萨姆·萨勒希在接受新华社记者采访时说，针对加沙地带冲突，美国从未认真考虑过停火问题。他认为，布林肯此访只是为了防止拜登在竞选连任时因加沙地带冲突引发的人道危机而丢失选票。

美国拱火 动荡之源

分析人士指出，多年来，美国在中东地区奉行旨在维护自身霸权的政策，肆意干涉地区国家内政，无疑是地区动荡之源。另外，美国长期偏袒以色列加剧了巴以之间的矛盾。新一轮巴以冲突正是美国中东政策结出的一个恶果。

约旦圣城政治研究中心主任奥莱卜·兰塔维对新华社记者说，美国对中东紧张局势加剧负有重要责任。

就在布林肯此次访问中东前不久，美国政府两次绕过国会批准向以色列紧急出售武器。耶路撒冷希伯来大学政治学讲师约纳坦·弗里曼认为，美方未向以色列提出任何停火或撤军的要求，这表明美国并不反对以色列继续这场冲突。

“我们正面临敌对行动和冲突蔓延到中东其他地区的风险。”土耳其前外交官、外交政策专家古勒鲁·盖泽尔对新华社记者说，美国默许以色列的行动，必然会引发冲突外溢。

伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼表示，西亚地区的许多不安全、不稳定和紧张局势都源于美国在该地区的军事存在和干预，以及偏袒以色列的立场。

沙特政治分析人士阿卜杜勒·阿齐兹指出，美国应摒弃对以色列的偏袒立场，在友好互利基础上发展与包括海湾国家在内的中东各国的关系，而不是将美国意志强加给中东国家。

美国智库华盛顿海湾阿拉伯国家研究所高级学者侯赛因·伊比什撰文指出，拜登政府正处于自本轮巴以冲突爆发以来所面临的最棘手境地，其中东政策正在崩溃，面临一系列日益严重的危机，却不清楚如何让该地区恢复相对平静。（参与记者：张天朗、柳伟建、何奕萍、董修竹、王峰、胡冠、汪强、赵曼君、刘品然）

(责编：王禹蘅、常红)