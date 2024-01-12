新华社北京1月12日电（记者 邵艺博）外交部发言人毛宁12日说，美国领导人多次表示坚持一个中国政策，不支持“台独”，不支持“两个中国”“一中一台”，不寻求把台湾问题作为工具遏制中国。希望美方恪守承诺，慎重、妥善处理涉台问题。

当日例行记者会上，有记者问：日前，美国白宫国安会就中国台湾地区选举问题举行专题媒体电话简报会。白宫不具名官员表示，美方坚持一个中国政策，不支持“台独”，支持两岸对话。只要以和平方式解决两岸分歧，美方对最终解决方案不持立场。发言人对此有何评论？

“我们注意到美方有关表态。”毛宁说，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中美关系的政治基础。“台独”是台海和平稳定的最大威胁，是一条注定失败的不归路。

毛宁表示，美国领导人多次表示坚持一个中国政策，不支持“台独”，不支持“两个中国”“一中一台”，不寻求把台湾问题作为工具遏制中国。“我们希望美方恪守承诺，慎重、妥善处理涉台问题，停止美台官方往来，停止向‘台独’分裂势力发出任何错误信号，不得以任何形式介入台湾地区选举。”

她说：“如果美方真心希望维护台海和平稳定，那就应该明确反对‘台独’、支持中国和平统一。”

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