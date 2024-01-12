人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：希望美方恪守承诺，慎重妥善处理涉台问题

2024年01月12日19:24 | 来源：新华网
小字号

新华社北京1月12日电（记者 邵艺博）外交部发言人毛宁12日说，美国领导人多次表示坚持一个中国政策，不支持“台独”，不支持“两个中国”“一中一台”，不寻求把台湾问题作为工具遏制中国。希望美方恪守承诺，慎重、妥善处理涉台问题。

当日例行记者会上，有记者问：日前，美国白宫国安会就中国台湾地区选举问题举行专题媒体电话简报会。白宫不具名官员表示，美方坚持一个中国政策，不支持“台独”，支持两岸对话。只要以和平方式解决两岸分歧，美方对最终解决方案不持立场。发言人对此有何评论？

“我们注意到美方有关表态。”毛宁说，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中美关系的政治基础。“台独”是台海和平稳定的最大威胁，是一条注定失败的不归路。

毛宁表示，美国领导人多次表示坚持一个中国政策，不支持“台独”，不支持“两个中国”“一中一台”，不寻求把台湾问题作为工具遏制中国。“我们希望美方恪守承诺，慎重、妥善处理涉台问题，停止美台官方往来，停止向‘台独’分裂势力发出任何错误信号，不得以任何形式介入台湾地区选举。”

她说：“如果美方真心希望维护台海和平稳定，那就应该明确反对‘台独’、支持中国和平统一。”

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部