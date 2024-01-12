新华社北京1月12日电 综合新华社驻外记者报道：美国、英国军方说，两国空军12日打击也门胡塞武装多处目标。沙特阿拉伯、伊朗等中东地区国家对美英两国发动空袭高度关注，呼吁各方保持克制，避免局势升级。俄罗斯已要求联合国安理会就这一事件召开紧急会议。

美英空军打击胡塞武装目标

美国媒体12日援引美国空军方面消息称，美空军已打击也门16个地点的60余处目标，包括胡塞武装指挥所、弹药库、武器发射系统、武器生产设施和防空雷达系统等。

英国国防部12日发表声明说，四架英国战机使用制导炸弹对胡塞武装的两处设施进行了“精准打击”。

据胡塞武装控制的马西拉电视台报道，首都萨那、红海城市荷台达和北部萨达省多处目标12日凌晨遭美军和英军空袭。当地目击者告诉新华社记者，12日凌晨萨那发生四次剧烈爆炸，不少民房的窗玻璃被震碎。爆炸后，全城多个地区停电。

另据报道，遭空袭的包括戴拉米的空军基地、荷台达机场、塔伊兹机场和哈杰附近一处机场。

胡塞武装誓言发动更多攻势

也门胡塞武装12日发表声明说，该组织的5名武装人员在当天凌晨美英发动的空袭中丧生，另有6人受伤。

新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。胡塞武装表示，关联以色列的船只是该组织“合法打击目标”，直至以色列停止对加沙地带的军事打击。

胡塞武装负责对外事务的高级官员侯赛因·伊齐12日在社交媒体发文说，胡塞武装将在红海发动“激烈战争”，对美英两国的军事设施和基地发起更多攻势。据胡塞武装控制的萨巴通讯社报道，胡塞武装领导人将于当地时间12日16时就这次空袭发表讲话。

事件引发各国高度关注

沙特外交部12日发表声明，表示高度关注红海地区发生的军事行动以及对也门多个地点进行的空袭。声明说，沙特“强调维护红海地区安全与稳定的重要性，要求保证红海航行自由以符合全世界的利益”。沙特还呼吁各方保持克制，避免事态升级。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼12日谴责美英对也门发动的袭击。卡纳尼指出，肆意攻击只会加剧中东地区不安全和不稳定，伊朗呼吁国际社会采取措施，防止冲突扩大。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃12日说，俄方强烈谴责美国及其盟友对也门实施打击，这一行为对全球和平与安全构成直接威胁。俄方已要求召开联合国安理会紧急会议，并呼吁国际社会尽一切努力防止冲突进一步升级。（参与记者：王尚、耿鹏宇、胡冠、沙达提）

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