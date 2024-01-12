新华社特古西加尔巴1月11日电 中国援洪都拉斯教育基础设施项目洪方发布会11日在特古西加尔巴举行。洪外交部长雷纳、洪教育部长埃斯庞达、中国驻洪都拉斯大使于波及中国国家国际发展合作署考察组成员等出席。

雷纳表示，多年以来，洪乡村地区民众对改善教育基础设施期待已久。投资教育就是投资下一代，相信中方援助将为洪带来光明未来。洪方衷心感谢中国为洪教育事业发展提供的帮助。

埃斯庞达表示，改善教育基础设施是洪各地人民长久以来的夙愿，中方的支持充分体现两国友好日益深化。洪方愿将中国援洪教育基础设施项目打造成两国互利合作的亮点工程和洪中人民友谊的见证。

于波表示，中洪建交以来，在两国元首战略引领下，两国关系快速发展，取得一系列实实在在的成果。援洪教育基础设施项目旨在落实两国元首重要共识，中方对此高度重视。希望双方深度对接，助考察取得实效，为项目落地实施打下坚实基础。

据介绍，中国援洪教育基础设施项目将惠及17万名学生，创造6万个就业岗位，洪全国六成家庭将因此受益。

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