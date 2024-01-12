新华网萨格勒布1月12日电（记者李学军）中国驻克罗地亚大使馆11日举办开放日活动，萨格勒布大学政治学系师生20余人应邀参加了这一活动。

1月11日，中国驻克罗地亚大使齐前进向萨格勒布大学政治学系师生作讲座。记者 李学军 摄

中国驻克罗地亚大使齐前进为萨格勒布大学政治学系师生作了题为“中国外交”的讲座，向他们宣介了中国的外交政策。他指出，构建人类命运共同体理念在发展中克关系、中欧关系等方面具有重要的指导意义和实践意义。

此外，齐前进还向师生们宣介了中克关系和“一带一路”倡议，以及中克共建“一带一路”的两大标志性项目——佩列沙茨大桥和塞尼风电项目，并向大家介绍了中国驻克罗地亚大使馆的主要职能。

除了讲座，萨格勒布大学孔子学院教师和志愿者还为大家进行了舞龙等文艺表演，政治学系师生也观摩并参与了孔院的工作坊活动，包括穿汉服、写中文名字、弹古筝和下围棋等。

萨格勒布大学政治学系学生斯捷潘·本德库斯说，中国是一个伟大的国家，中企建设的佩列沙茨大桥让他对中国非常有好感。通过大使的讲座，他对中国的外交政策同样非常有好感，克罗地亚应该更加重视和中国的关系，实现互利共赢，共同发展。

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