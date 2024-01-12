新华社美国拉斯维加斯1月12日电 题：中国创新为消费电子产业带来新机遇

新华社记者黄恒 谭晶晶

在2024年美国拉斯维加斯消费电子展上，许多参展外国企业发现，中国企业扮演的角色正在发生变化，已成为世界的创新工场，中国企业创新为全球消费电子产业的发展带来了新机遇。

美国高通公司中国区董事长孟樸9日接受记者采访时说，高通如今“并不简单地将中国视为一个市场，而是将其视为一个机遇，高通与中国创新生态系统的结合，正在创造合作共赢机会”。

他表示，高通曾为中国移动通信产业发展提供助力。反过来，如果没有中国合作伙伴，高通也不可能快速发展，这是一种互利共赢关系。高通不仅融入中国智能手机供应链，而且与中国快速发展的汽车产业建立密切合作。“随着中国科技创新、经济发展和社会进步，高通获得更多机遇。”

杜比实验室高级副总裁约翰·库林认为，中国“快节奏”的创新和善于拥抱新思想、新技术的消费者正在推动杜比的发展，并加快新的娱乐视听技术惠及全球。

除了上述世界知名的科技巨头，不少国外中小参展企业也高度认可中国企业创新在产业发展中的关键作用。

德国电动滑板车制造商特里特布雷特公司营销经理亚辛·哈吉告诉记者，电动滑板车行业有许多来自中国的“最新技术”，中国创新正在助力这家德国企业的成长与发展。“中国在电动车领域实力雄厚，走在未来技术和设计的前沿。”

美国3M公司战略与业务发展部门主管约翰·莫罗直言，中国的创新能力正快速增长，特别是在可持续发展方面的创新潜力巨大，“我非常期待看到中国在可持续发展和绿色能源方面的创新”。

在许多国外参展商眼里，中国作为“创新引擎”的崛起，应被视为世界共同进步的机遇。他们相信，与中国企业合作、分享技术并培养伙伴关系，可以充分发挥各自潜力，共同应对挑战。

中国机电产品进出口商会副会长刘春9日接受新华社记者专访时表示，随着中国经济发展、市场规模扩大、技术水平和产业价值链提升，中国在全球消费电子产业中的地位将得到进一步巩固。

2024年美国拉斯维加斯消费电子展9日至12日举行，上千家中国企业参展，数量较前两年明显回升。刘春说，近年来，越来越多中国科技创新企业亮相消费电子展，依靠质量和技术取胜。全球消费电子产业链上正涌现出越来越多有实力的中国供应商。

她告诉记者，“中国制造”将以开放消除壁垒，以合作消除对抗，从而夯实产业发展基础，巩固全球地位，拓展国际合作，“这是中国消费电子产业最重要的基础和最深厚的底气”。

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