新华社广州1月12日电（记者洪泽华、吴涛、叶挺）在智利北部城市安托法加斯塔，红白相间的纯电动公交车平稳行驶在街道上，这是由中国中通客车公司制造的电动公交车。这批次40辆新能源公交车于去年12月在安托法加斯塔正式亮相，成为智利首都以外的首批新能源电动公共运营车辆。

而在智利首都圣地亚哥，10辆由中国比亚迪公司制造的双层新能源公交车已经投入运营。在去年举办的2023泛美运动会上，这批新能源公交车负责将各国观众运往比赛场馆。

智利交通和电信部长胡安·卡洛斯·穆尼奥斯说，中国制造的电动巴士“将推动可持续、环保、零排放的公共交通，还将提高乘客的出行质量。”

2023年10月31日，一辆新能源公交车行驶在智利首都圣地亚哥的主城区。新华社记者 辛悦卫 摄

地球是人类赖以生存的唯一家园。保护生态环境、推动可持续发展，是各国的共同责任。中国秉持人类命运共同体理念，为世界其他国家实现绿色发展作出力所能及的贡献。

近年来，伴随着全球产业链重构进程，“中国制造”正通过不断转型升级，将一批以新能源汽车、光伏产品、锂电池为代表的“新三样”产品摆在“世界货架”的显眼位置，为世界各国的绿色发展增添新动能。

随着中国持续扩大对外开放，拉美国家已成为中国新能源汽车出口的重要市场。智利全国汽车协会统计数据显示，2022年，中国制造的新能源汽车占该国电动汽车销售比例的51.6%。

两年前，墨西哥首都墨西哥城居民伊斯雷尔·阿吉拉尔将开了多年的燃油车换成由中国生产的新能源汽车。“从燃油车换成电动车可以减少日常污染，更有益于下一代人的生活。”阿吉拉尔说。

中国新能源企业持续投入科技研发，不断优化迭代产品，让中国制造的新能源产品更具竞争力。近年来，中国制造的光伏产品已经在世界光伏市场占据较大份额，走出去的光伏产品为能源绿色转型提供了新方案。

在广州市花都区，广州高景太阳能16吉瓦光伏组件生产项目（一期）日前正式下线投产。走进偌大的工厂，几名工人正熟练地完成填料、拼装等作业。在生产线的最末端，一块光伏板被机械臂举起，在机器的辅助下，一名工人仅用数秒就完成对一件产品的检查。

2023年7月3日，中国新能源汽车第2000万辆下线活动在广州广汽埃安第一智造中心举行，这是作为中国第2000万辆下线的新能源汽车的昊铂GT。新华社记者 邓华 摄

高速稳定的生产线离不开大量的科研投入。广东高景太阳能科技有限公司副总经理孙彬说：“高景将持续增加研发投入，重视产品质量，为广东乃至全国的绿色转型作出贡献。”

在保加利亚南部城市帕扎尔吉克，大片光伏板连成一片，在阳光的映射下熠熠生辉。这一光伏园区使用的异质结太阳能电池组件全部来自中国供应商。

保加利亚原副总理达尼埃拉·博贝娃说，中国投资在光伏产业园区建设等方面发挥着越来越重要的作用，“中国与保加利亚乃至中东欧国家在绿色经济领域的合作大有可为”。

中国产的锂电池也在全球绿色发展中发挥积极作用。去年12月14日，来自宁德时代在广东肇庆下属企业瑞庆时代的17个集装箱在肇庆四会港码头顺利装船并驶离港口，经深圳盐田港将102台柜式锂电池储能系统运往德国汉堡港。

2021年2月，首期投资120亿元的宁德时代动力及储能电池项目签约落户肇庆。根据协议，宁德时代将在肇庆建设世界级的锂电池生产基地，构建包含动力电池电芯、锂电材料、储能应用、电池回收、新能源汽车、驱动电机及电控等领域的新能源产业链。

落户近三年，瑞庆时代在肇庆高新区的锂离子电池生产项目二阶段工程日前举办了开工仪式，项目投产后预计将对此前生产线产能实现补充，并补齐集装箱生产环节，将该工厂建设成从电芯到电箱、电柜和集装箱全链条储能产品生产基地。

瑞庆时代总经理丁爱军说，公司将持续助力粤港澳大湾区（肇庆）绿色能源基地的建设，为广东打造成为具有全球竞争力的新型储能产业高地贡献力量。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说，把握新能源和数字化等新技术，推动外贸“新三样”出口增长，是中国给世界带来的机遇，中国依旧是世界经济增长的重要引擎。（参与记者：林浩、吴昊）

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