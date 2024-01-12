新华社北京1月12日电 热点问答｜美英为何空袭也门胡塞武装

新华社记者邵杰

当地时间12日凌晨，也门境内胡塞武装在首都萨那等地的目标遭到美国和英国的军事打击，美国、英国和胡塞武装方面均予以证实。胡塞武装表示，美英两国将为此“付出沉重代价”。以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）去年10月爆发新一轮冲突后，胡塞武装表示将袭击所有关联以色列的船只。美英为何选择在此时对胡塞武装发动军事打击？这与当前中东地区紧张局势有何关系？

美英两国和也门胡塞武装怎么说

美国总统拜登在美国东部时间11日发表声明说，美军对胡塞武装在也门境内的多个目标进行了打击。英国参与了打击行动，澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰提供了支持。他说，打击行动是“对胡塞武装持续袭击往来红海水域国际商船的直接回应”，包括9日“针对美国船只”的袭击。如有必要，美国将采取进一步措施。

英国首相苏纳克在当地时间12日凌晨证实，英国空军对也门境内胡塞武装军事设施发动了“针对性打击”。“尽管国际社会一再警告，胡塞武装仍继续在红海发动袭击，包括本周针对英国和美国军舰的袭击。这不能容忍。”

据胡塞武装控制的萨巴通讯社12日报道，美英两国战机当天凌晨空袭了胡塞武装位于也门首都萨那、西部红海城市荷台达和北部萨达省的多处设施。胡塞武装说，美英两国的空袭是“大规模侵略行为”，美英两国将为此“付出沉重代价”。

美英缘何打击胡塞武装

分析人士认为，美英选择在此时对胡塞武装发动军事打击，与当前中东地区紧张局势有密切关系。新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过2．3万名巴勒斯坦人死亡。美国则在靠近以色列的地中海东部水域部署航母打击群，还多次在联合国安理会否决有关呼吁巴以立即停火的决议。美以的上述做法遭到世界上多数国家批评。

美英打击胡塞武装，表面是对胡塞武装在也门附近海域袭击关联以色列的船只进行报复，“为国际航行安全保驾护航”，迫使胡塞武装“有所收敛”，实则意在转移国际关注焦点，压低国际社会对美国毫无底线偏袒以色列的批评声浪。

此次军事打击早有征兆。近日，美国拉拢其盟友，试图拼凑“联合舰队”，想在也门附近海域“保护”来往商船，但未获各方积极回应。因此，美英对胡塞武装动手，还有挽回面子的目的。

此次军事打击背后，还隐藏着美英两国的一个目的，那就是“敲山震虎”。

要敲打的“山”，是胡塞武装，而要震慑的“虎”，则是被美国指控向胡塞武装提供军事和政治支持的伊朗。在红海水域发生商船遭到胡塞武装袭击后，美国公开表示，由于同胡塞武装关系密切，伊朗“应为这些袭击承担责任”。

军事打击能否取得美英预期效果

胡塞武装原本是活跃于也门北部带有部落民兵色彩的地方武装，2014年9月，胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特阿拉伯避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。多国联军占有军事优势，但战事持续数年，收效不大。

在内战中逐渐壮大的胡塞武装，不仅在沙特领导的多国联军的数年军事打击中生存下来，还发展成为能影响地区局势的一方力量，不会因为美英两国一场空袭遭受重创。未来，不排除胡塞武装发动更多袭击以报复美英的可能性。

分析人士指出，本次空袭再次表明，美国等西方国家在中东地区依然缺乏足够耐心与理智用非军事手段解决矛盾，只想诉诸武力压倒对手，维持其在该地区的强势地位。

(责编：艾雯、崔译戈)