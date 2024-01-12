美国中美研究中心特聘研究员丹尼斯·西蒙近日在接受《中国日报》采访时指出，人文交流、特别是教育交流合作在中美关系中发挥着至关重要的作用，中方已经展现出积极姿态。

人文交流对中美关系至关重要

西蒙说：“我希望，在2024年，随着对话的继续，我们将迎来更多进展，进一步促进两国教育领域的交流与合作。”

他举例称，去年9月在美国举办的中美高等教育合作对话会非常成功。“我认为，我们可以继续公开、坦率地进行这样的对话。这让我燃起了希望。”

西蒙指出，新冠疫情发生前，美国约有37万名中国留学生，如今这一数据已经降至28.9万左右。“当然，在后疫情时代，我们看到了好转的迹象。不过，目前尚不清楚是否能恢复如初。”

西蒙认为：“中美能否相互理解取决于两国之间的留学生，那些跨越太平洋的年轻人了解彼此的文化和国家，并学习对方的语言。”

在他看来，若中美之间没有这样的交流，美国将受到更大影响。“我们将缺乏深入了解中国的专业人士，无论是在商界、政界还是学界，从长期来看这不是一个好兆头。”

中国释放积极信号

西蒙特别注意到，在去年11月的中美元首会晤期间，中方宣布未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。

在西蒙看来，这足以表明中国的积极姿态。

他说：“如今，新一代的学生想从中国的全球角色来研究这个国家。这就意味着他们想更多地了解中国的环境、卫生、食品安全政策，还有对中国与世界其他国家往来有影响的各类事件。”

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