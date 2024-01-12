人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国专家：促进人文交流对中美关系至关重要

2024年01月12日09:00 | 来源：中国日报网
小字号

美国中美研究中心特聘研究员丹尼斯·西蒙近日在接受《中国日报》采访时指出，人文交流、特别是教育交流合作在中美关系中发挥着至关重要的作用，中方已经展现出积极姿态。

人文交流对中美关系至关重要

西蒙说：“我希望，在2024年，随着对话的继续，我们将迎来更多进展，进一步促进两国教育领域的交流与合作。”

他举例称，去年9月在美国举办的中美高等教育合作对话会非常成功。“我认为，我们可以继续公开、坦率地进行这样的对话。这让我燃起了希望。”

西蒙指出，新冠疫情发生前，美国约有37万名中国留学生，如今这一数据已经降至28.9万左右。“当然，在后疫情时代，我们看到了好转的迹象。不过，目前尚不清楚是否能恢复如初。”

西蒙认为：“中美能否相互理解取决于两国之间的留学生，那些跨越太平洋的年轻人了解彼此的文化和国家，并学习对方的语言。”

在他看来，若中美之间没有这样的交流，美国将受到更大影响。“我们将缺乏深入了解中国的专业人士，无论是在商界、政界还是学界，从长期来看这不是一个好兆头。”

中国释放积极信号

西蒙特别注意到，在去年11月的中美元首会晤期间，中方宣布未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。

在西蒙看来，这足以表明中国的积极姿态。

他说：“如今，新一代的学生想从中国的全球角色来研究这个国家。这就意味着他们想更多地了解中国的环境、卫生、食品安全政策，还有对中国与世界其他国家往来有影响的各类事件。”

(责编：艾雯、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部