新华社北京1月11日电 题：中国特色大国外交的新年新期待

新华社记者谢彬彬

随着马尔代夫共和国总统穆罕默德·穆伊兹开启对华首访，中国特色大国外交2024年新篇章徐徐展开。过去一年，中国外交留下一个个精彩瞬间，谱写了同世界合作共赢的华章；新的一年，中国将继续以推动构建人类命运共同体为主线，为维护世界和平、促进共同发展作出新贡献，不断开创中国特色大国外交新局面。世界同样期待着中国特色大国外交呈现新气象，展示新作为，体现新担当。

动荡不安的世界，和平与稳定是各国人民的普遍期盼，中国特色大国外交将继续为维护世界和平奔走，为实现共同安全尽心。过去一年，围绕乌克兰危机，中国发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，不断为止战和谈积累条件；围绕巴以新一轮冲突，中国推动安理会通过冲突爆发以来首份决议，发布《中国关于解决巴以冲突的立场文件》；中国还成功斡旋沙特阿拉伯和伊朗复交，支持阿富汗包容建政、温和施政、和平重建，斡旋缅北冲突走向和解，持之以恒推动政治解决朝鲜半岛以及伊朗核问题。中国在和平与战争之间坚定选择和平，是维护世界和平安宁不可或缺的建设性力量。

这是2023年11月20日在位于纽约的联合国总部拍摄的安理会“共同发展促进持久和平”公开辩论会现场。中国作为轮值主席，倡议联合国安理会20日举行主题为“共同发展促进持久和平”的公开辩论会。新华社发（联合国供图/埃斯金德·德贝卜摄）

新年伊始，巴以冲突影响外溢，朝鲜半岛紧张局势加剧，全球安全局势阴霾重重。面对全球安全挑战，中国将全面落实全球安全倡议，坚持公平公正，积极劝和促谈，建设性参与解决全球和地区热点问题，提出更多中国方案，贡献更多中国智慧。美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩说，国际局势动荡不安，中国明确表示将与国际社会共同努力，促进世界和平和人类福祉，这对世界非常重要。斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐在其社交媒体账号上表示，中国是全球安全的稳定性因素。

发展是解决一切问题的总钥匙。过去一年，世界经济复苏乏力，保护主义倾向抬头，中国与广大发展中国家坚持锚定发展议题、推动国际合作，为推动世界经济增长、促进全球共同发展不断注入动力。中国坚持扩大对外开放，与各国共享发展机遇，积极搭建进博会和消博会等各种开放平台，倡导各国携手实现世界现代化。151个国家、41个国际组织、上万名代表怀着对友谊、合作、发展的期待参加了在北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，带着458项重要成果清单、972亿美元合作协议满意而归。中国始终坚持合作共赢，以实际行动推进普惠包容的经济全球化。

这是2023年10月17日在北京国家会议中心附近拍摄的“一带一路”国际合作高峰论坛景观布置。新华社记者 陈斌 摄

联合国日前发布报告预测，2024年世界经济形势仍不容乐观，增速将从2023年的2.7%降至2.4%。日本《每日新闻》发表社论指出，恢复合作是新一年世界的当务之急。中国将推动落实全球发展倡议，加大对全球发展合作的投入，共同做大并公平分好经济全球化的“蛋糕”，全面落实第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，全力办好中非合作论坛、博鳌亚洲论坛、进博会以及全球共享发展行动论坛等主场活动。英国政治评论员卡洛斯·马丁内斯说，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，是全球和平发展和多极化的主导力量。日本法政大学教授赵宏伟说，世界期待中国在发展自身的同时，继续在各领域为世界作出突出贡献。

2023年10月30日，参会嘉宾步入长沙国际会议中心。当日，以“全球发展 共享安全”为主题的博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛第二届大会在湖南长沙开幕。新华社记者 陈振海 摄

面对变乱交织的世界，中国坚定维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体，推进国际关系民主化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。过去一年，中国努力维护大国关系稳定，中俄全面战略协作持续深化，中美关系实现止跌企稳，中欧多领域高层对话取得丰硕成果。中国坚定团结“全球南方”，同广大发展中国家同呼吸、共命运，在COP28上维护发展中国家正当权益；在“77国集团和中国”峰会上通过《哈瓦那宣言》，呼吁提升发展中国家在全球决策机构中的代表性；金砖机制实现历史性扩员，有力提升“全球南方”在国际事务中的代表性和发言权。

新的一年，中国将继续坚持公道正义，倡导建设平等有序的世界多极化，在关系广大发展中国家团结合作和正当权利的重大问题上挺膺担当，在关乎人类前途命运和世界发展方向的重大问题上旗帜鲜明，铁肩担道义，锚定历史前进正确航向。加纳智库非中政策咨询中心高级研究员伊萨克·安克拉认为，从本质上说，中国外交政策议程的主题和框架以构建人类命运共同体的愿景为中心内容。这一概念明确表达出中国关于加强全球治理、应对全球安全和发展挑战、促进全球和平与发展的观点。中国基于这一概念提出的系列全球倡议协同发挥作用，为应对全球性挑战提供了中国解决方案。

百年变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，但人类发展进步的大方向不会改变，世界历史曲折前进的大逻辑不会改变，国际社会命运与共的大趋势不会改变。新的一年，中国外交将继续坚持把中国的发展和世界的发展结合起来，把中国人民和世界人民的利益结合起来，同各国一道，以更宽阔的视野、更积极的作为，担起时代责任，携手应对挑战，推动世界走向更加美好、光明的未来。

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