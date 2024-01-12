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国际观察丨防长住院白宫不知 “瞒报门”是失误更是失职

2024年01月12日08:54 | 来源：新华网
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新华社北京1月11日电 题：防长住院白宫不知 “瞒报门”是失误更是失职

新华社记者孙丁 熊茂伶

新年伊始，美国五角大楼陷入“公关危机”。美国国防部长奥斯汀不久前因手术后并发症住院治疗，却没有及时向白宫和国会通报，引发巨大政治和舆论风波。共和党人纷纷发难，要求奥斯汀辞职。

分析人士指出，“瞒报门”背后有流程问题，也有人为因素，是失误，更是失职。在美国进入大选年的背景下，共和党人在“瞒报门”事件发生后“冲锋陷阵”，成为指责民主党政府的主力，凸显美国党争加剧的政治底色。

患癌入院 报告迟缓

奥斯汀现年70岁，在美军服役超过40年，是美国历史上首位担任国防部长的非洲裔人士。据沃尔特·里德国家军事医学中心日前发表的声明，去年12月22日，奥斯汀因罹患前列腺癌入院，在全身麻醉状态下接受微创手术。声明说，奥斯汀恢复顺利，第二天早上出院回家，预后很好。

这是2023年10月31日，在美国首都华盛顿国防部长奥斯汀出席国会听证会。新华社记者刘杰摄

这是2023年10月31日，在美国首都华盛顿国防部长奥斯汀出席国会听证会。新华社记者刘杰摄

今年1月1日，奥斯汀因手术引起的并发症感到恶心，腹部、臀部和腿部严重疼痛，再次入院后初步诊断为尿路感染。2日，奥斯汀被转入重症监护室接受监测和治疗。沃尔特·里德国家军事医学中心称，感染已被清除，预计奥斯汀将完全康复。

美国高官请病假并不罕见，令人吃惊的是五角大楼通报奥斯汀“离岗”的“神操作”。

据美国媒体报道，奥斯汀2日将部分职权移交给副防长凯瑟琳·希克斯。当时希克斯正在波多黎各度假，直到两天后才知道奥斯汀住院。4日，五角大楼才将奥斯汀入院的消息告知白宫国家安全委员会，美国总统拜登随后得知。5日，五角大楼公开通报奥斯汀住院接受手术，但在发表声明前约15分钟才通知美国国会。直到9日，拜登才得知奥斯汀罹患的是前列腺癌。可以看出，整个通报流程“严重延迟”。

美国《政治报》网站文章指出，奥斯汀注重隐私，不喜欢被媒体曝光。这一次适得其反，给他带来了大麻烦。

指责高涨 党争凸显

作为总统内阁和白宫国家安全委员会重要成员，国防部长是美国国防政策的主要制定者，是美军指挥链中的关键一环。此次“瞒报门”事件发生后，美国政界对奥斯汀和五角大楼的指责铺天盖地，特别是共和党人纷纷把矛头对准民主党政府，要求奥斯汀辞职。

这是2021年8月3日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的五角大楼。新华社记者刘杰摄

这是2021年8月3日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的五角大楼。新华社记者刘杰摄

共和党籍前总统特朗普正在第三次竞选美国总统。他在竞选活动上频繁抨击拜登政府的外交和国家安全政策。“瞒报门”事发后，特朗普抓住机会，指责奥斯汀职业行为不当、玩忽职守，应该被解雇。

美国国会众议院共和党会议主席爱丽丝·斯蒂芬尼克说，五角大楼数日后才通报奥斯汀入院且无法履职，这是“危险的玩忽职守”，体现出“判断力不足”，并构成“重大国家安全威胁”。

众议院军事委员会主席、共和党人迈克·罗杰斯9日宣布，已就奥斯汀未能及时通报其入院等情况发起正式调查，寻求“信息和全面透明度”。共和党籍众议员马特·罗森代尔则正在起草针对奥斯汀的弹劾条款。

一些民主党人也表示担忧，但措辞相对委婉。参议院军事委员会主席、民主党人杰克·里德表示担心重要的指挥链和通知程序没有得到遵守。“这是一起严重事件，美国国防部需要保持透明并接受问责。”

五角大楼发言人帕特里克·赖德解释说，奥斯汀的办公室主任得了流感不在岗，导致通报不及时。奥斯汀也发表声明道歉，表示他对相关决定“负全责”。

拜登尴尬 影响持续

面对国会议员的批评指责，白宫办公厅主任杰弗里·津茨已下令紧急审查有关美国高级官员丧失工作能力的规定。五角大楼在一份备忘录中宣布，将审查权力移交的方式，并特别关注奥斯汀住院相关事宜，以确保以后遇到类似事件时，适当且及时向白宫、国会和公众通报。

有分析指出奥斯汀与拜登关系紧密，且得到拜登“完全信任”，至少不会现在走人。赖德透露，奥斯汀还在住院，已离开重症监护室，他没有辞职的意向。白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比也表示，奥斯汀将继续领导五角大楼，“并继续发挥他所展现的领导力”。

2023年4月24日，美国总统拜登在首都华盛顿白宫出席活动。新华社发（亚伦摄）

2023年4月24日，美国总统拜登在首都华盛顿白宫出席活动。新华社发（亚伦摄）

但舆论普遍认为这次“瞒报门”事件将继续发酵，拜登政府的执政能力正在遭到质疑。《政治报》文章认为，拜登政府一贯以专业性、沟通及团队合作为傲，此次事件让其面临“巨大尴尬”。

当前，中东局势紧张，乌克兰危机持续，美国军事和外交政策面临多重挑战。英国《经济学人》网站文章说，五角大楼正值繁忙时期，美国国防部长此时“消失几天”极为不合时宜。

美国前国防部长查克·哈格尔指出，美国总统需要随时掌握内阁成员在哪里，五角大楼也需要让白宫国家安全委员会了解奥斯汀的状况和行踪。

《大西洋》月刊撰稿人汤姆·尼科尔斯表示，幸运的是，奥斯汀“离岗”期间，美国没有遇到什么重大危机。

(责编：艾雯、崔译戈)

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