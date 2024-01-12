新华社北京1月11日电（记者邵艺博）外交部发言人毛宁11日表示，台湾问题是中国内政，台湾地区选举是中国的地方事务，不容任何外部干涉。美方不得以任何形式介入台湾地区选举，避免给中美关系和台海和平稳定造成严重损害。

当日例行记者会上，有记者问：日前，美国有关官员称，台湾选举结束后，白宫将派一个非正式代表团访问台湾。请问中方对此有何评论？

毛宁说，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。中方一贯坚决反对美台开展任何形式的官方往来。美方应当切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重、妥善处理涉台问题，停止美台官方往来，停止向“台独”分裂势力发出任何错误信号，不得以任何形式介入台湾地区选举，避免给中美关系和台海和平稳定造成严重损害。

记者问：美方还称，需要反对任何干涉台湾选举的行动。有报道称这是对中国的一种警告。请问外交部对此有何回应？

毛宁说：“台湾问题是中国内政，台湾地区选举是中国的地方事务，不容任何外部干涉。美方公然对台湾地区选举说三道四，中方表示强烈不满和坚决反对。”

毛宁强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，以实际行动兑现美国领导人所作的承诺，停止以任何方式介入台湾地区选举，停止向“台独”分裂势力发出错误信号。

“中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权、安全和领土完整。”她说。

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