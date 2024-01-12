新华社巴黎1月11日电（记者唐霁）法国总统府11日晚宣布改组后的新一届政府成员名单，其中内政部长、财政部长等7名部长留任，其他部长职位均更换人选。

法国总统府当晚发表新闻公报说，根据总理阿塔尔的建议，总统马克龙任命了新政府成员，包括11名部长和3名部长级代表，其中7人是女性。其他部长级代表及国务秘书的人选，将在随后几天陆续宣布。

根据新闻公报，总理阿塔尔同时负责生态和能源规划事务。执政党复兴党总书记斯特凡纳·塞茹尔内接替科隆纳担任外交部长。内政部长达尔马宁、财政部长勒梅尔、司法部长莫雷蒂、国防部长勒科尔尼等7个重要部门的部长留任。

几名新任命的女性成员引人关注：原体育、奥运会和残奥会部长阿梅莉·乌代亚-卡斯泰拉原有职权范围扩大，被任命为国民教育、青年、体育、奥运会和残奥会部长；原负责青年事务的国务秘书普丽斯卡·泰弗诺担任民主复兴部长级代表和政府发言人；前总统萨科齐时期的司法部长、巴黎七区区长拉茜达·达蒂担任文化部长。

据法国媒体报道，自去年年初开始推行退休制度改革以来，马克龙政府的多项改革措施面临巨大阻力，社会分歧严重，特别是去年12月议会几经挫折终于通过极具争议的新移民法案，引发政坛“地震”。更换总理、改组政府，成为马克龙平息反对声音、继续推进改革的不得已选择。1月9日，马克龙任命阿塔尔接替博尔内为新总理，负责组建新政府。

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