新华社阿比让1月11日电（记者张健）科特迪瓦总理芒贝10日视察了由中国建筑集团承建的阿比让四桥项目，并宣布该项目于11日正式通车。

这是1月10日航拍的科特迪瓦阿比让四桥项目。新华社发（中建国际中西非公司供图）

芒贝对项目通车表示祝贺，并亲切问候了现场的中科两国建设者。他指出，阿比让四桥项目是科特迪瓦的重点基础设施项目，是加强阿比让邦科湾两岸之间联系的重要交通设施。

这是1月10日航拍的科特迪瓦阿比让四桥项目。新华社发（中建国际中西非公司供图）

芒贝表示，项目通车将促进科特迪瓦经济发展，提高人民生活质量，有效减轻邦科湾两岸间车流压力，缓解阿比让道路拥堵状况。科特迪瓦将于1月13日至2月11日举办第34届非洲国家杯足球赛（非洲杯），项目通车恰逢其时。

1月10日，科特迪瓦总理芒贝（前右三）视察阿比让四桥项目。新华社发（中建国际中西非公司供图）

阿比让四桥项目位于科特迪瓦经济首都阿比让西部，连接约普贡区和阿佳美区，线路全长约7公里，包含市政道路与7座桥梁，其中邦科湾主桥长792米，宽33.9米，是阿比让目前最宽的桥梁。

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