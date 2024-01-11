新华社北京1月11日电（记者邵艺博）外交部发言人毛宁11日表示，在发展对外关系上，中国对所有国家一视同仁。中国朋友圈越来越广，是因为中国始终本着相互尊重、平等互利的原则同各国发展关系，也是中国国际影响力和道义感召力日益提升的体现。

当日例行记者会上，有记者问：媒体报道称，过去一年，中国与17个国家和地区提升关系，其中多数为发展中国家。报道称，中国寻求团结“全球南方”，美国的外交战略依赖于主要由富裕国家组成的联盟，但中国却反其道而行之，拉拢占世界人口大多数的发展中国家。中方对此有何评论？

毛宁说：“在发展对外关系上，中国对所有国家一视同仁、平等和尊重，我们认为每个国家都应在国际体系中有自己的位置，都能发挥应有的作用，世界命运应该由各国共同掌握，世界的未来需要由大家携手创造。”

毛宁表示，刚刚过去的2023年，中国不断深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系网络，朋友圈越来越广，新朋友越来越多，老朋友越来越铁。这是因为中国始终本着相互尊重、平等互利的原则同各国发展关系，也是中国国际影响力和道义感召力日益提升的体现，同个别国家搞小圈子、谋地缘私利的做法有本质区别。

毛宁说，作为发展中国家，中国是“全球南方”的当然一员，始终同广大发展中国家同呼吸、共命运，坚定维护发展中国家共同利益。中国同发展中国家的团结合作，不是要拉拢谁、对抗谁，而是要共同捍卫世界和平、促进全球发展、维护国际秩序。

“我们将继续把中国的发展和世界的发展结合起来，把中国人民和世界人民的利益结合起来，同各国一道，携手应对挑战，推动世界走向更加美好、光明的未来。”毛宁说。

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