新华网东京1月11日电（记者郭丹）1月1日至7日，在日本人流量密集的涩谷全向十字路口，一个鲜亮、活泼的“你好！中国”拜年短视频吸引了不少游客的注意。视频由中国文化和旅游部精心设计和制作，为元旦期间的东京涩谷繁华街头增添了一股浓厚的中国风新年气息。

“你好！中国”拜年视频亮相日本涩谷街头。（中国驻东京旅游办事处供图）

视频里，跟随活泼可爱的熊猫“大使”的欢快步伐，一张张体现中国现代社会高速发展成就，以及富有代表性的中国风景名胜和传统文化的图片相继生动呈现。每一帧画面，都像是一张精美的新年贺卡，传递着中国的独特魅力。视频最后，喜庆可爱的吉祥龙来到大家面前，以“画龙点睛”之笔，用中日双语将中国传统的新年问候带到日本，吸引了大量往来民众驻足观看和拍摄。

“你好！中国”拜年视频吸引民众驻足观看。（中国驻东京旅游办事处供图）

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安介绍：“该视频播放期间正值日本新年，每天有效触及的人群高达50万人左右。该视频的播出，不仅为当地民众和往来游客打开了一扇了解中国、感受中国文化的全新窗口，也是在日本开拓中国入境旅游市场的一次有益尝试。”

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