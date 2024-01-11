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第十届“我想象中的中国”儿童绘画大赛在墨西哥举行

2024年01月11日19:03 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城1月10日电（记者 吴昊）第十届“我想象中的中国”儿童绘画比赛10日在墨西哥首都墨西哥城举行颁奖仪式暨入围作品展开幕式，画作展现了墨西哥儿童对中国的想象与美好向往。

　　这次比赛共收到来自墨西哥公立学校、艺术工作坊、启蒙艺术学校等6至12岁学生的近千幅作品。展厅内展出了100幅比赛入围作品。同时展出的还有30幅来自中国湖北的儿童绘画作品，以多种形式反映中国的历史文化和风土人情。

　　12岁的西特拉莉·加西亚在亲友陪伴下从数百公里外赶来。她告诉记者，自己印象中的中国自然风光美丽。她绘出闲游山水的“鹤”，展现了中国大自然的和谐画面，赢得所在组别冠军。

　　胡利安·华雷斯获得8岁组冠军。在他的作品《神龙大侠》中，一只身着武术服的熊猫和一条巨龙共同守护古寺与高楼。他说，中国传统文化和现代技术的融合激发了自己的创作灵感，他希望有一天能去中国亲眼看看。

　　中国驻墨西哥大使馆文化参赞庄丽肖在活动致辞中表示，希望通过儿童绘画比赛，在孩子们心中种下友谊的种子，让中墨两国人民的友谊世代相传，也让两国文化互鉴交流更深入，为构建人类命运共同体打下坚实基础。

　　“我想象中的中国”儿童绘画比赛由中国驻墨西哥大使馆、墨西哥中国文化中心与墨西哥文化部、墨西哥国家文学艺术局于2014年共同发起。十年来，比赛共收到7800余幅参赛作品，吸引数万人次参与。

(责编：王禹蘅、常红)

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