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国际航协：全球航空客运量已基本达到疫情前水平

2024年01月11日18:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马1月11日电 （记者郑彬）日前，国际航空运输协会（简称“国际航协”）发布最新报告显示，2023年11月全球航空客运总量同比增长29.7%，已恢复至2019年客运水平的99.1%。其中国际客运量同比增长26.4%，国内客运量则提高了34.8%。

国际航协理事长威利·沃尔什表示，我们正朝着超越2019年航空旅行峰值的方向继续前进。全球经济不确定因素增多并未阻碍旅客出行，其中国际旅行复苏态势明显，而国内航空市场自2023年4月以来则一直保持高于疫情前的水平。

从地区来看，11月国际市场客运量已达到2019年同期水平的94.5%，其中亚太地区航空公司11月客运总量同比增长了63.8%，运力和载客率均出现明显上升，继续领先于其他地区。此外，欧洲、中东和北美等地区航空公司的载客量也均出现较为明显的提升。而非洲地区航空公司11月的载客率则出现下降，在全球市场排名中最低。

国内市场方面，11月客运总量与2019年同期相比提高了6.7%。报告特别指出，受疫情后经济复苏及相关刺激政策影响，11月中国国内航空客运量增长尤为强劲，同比增速高达272%，全球市场份额比例达到6.4%，位居第二。此外，受到假期等利好因素影响，11月美国国内旅行也创下新高，比疫情前增长了9.1%。

沃尔什强调，全球航空业正在从疫情中快速复苏，这对于国际人员交流和企业运营的重要性不言而喻。与此同时，各国政府对于实现航空业领域碳中和紧迫性的认识也在不断加强，我们将采取一切必要的措施，积极致力于在2050年前实现航空业领域零碳排放的目标。

(责编：王禹蘅、常红)

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