新华社开罗1月11日电 题：布林肯四访中东，调停还是作秀？

新华社记者王尚 陈梦阳

新一轮巴以冲突延宕近百日，外溢效应愈发凸显。美国国务卿布林肯4日开启本轮冲突爆发以来的第四次中东行，访问国家和地区多达10个，包括土耳其、希腊、约旦、卡塔尔、阿联酋、沙特、以色列、巴林、约旦河西岸和埃及。这场“中东马拉松”，本应是布林肯调停巴以冲突、防止外溢效应持续扩散之行，实际上却因美国长期在巴以问题上“拉偏架”难以取信于人、而更像是一场为了平息地区不满情绪的作秀。

布林肯此行释放多重矛盾信号，令人怀疑其调停冲突的诚意和动机。6日，布林肯与土耳其总统埃尔多安会面时要求土耳其为巴以和解作“积极贡献”，当天就飞往与土耳其有领土纠纷的希腊谈“军售”；7日访问卡塔尔，卡塔尔首相穆罕默德刚强调不希望用军事手段解决红海危机，布林肯转脸就在沙特严厉警告也门胡塞武装将面临“严重后果”；9日，布林肯访问以色列期间表示以方有“正当防卫”的权利，依然一副“拉偏架”的姿态引发中东多国不满。一边给别人“布置作业”，一边打着小算盘自行其是，美国如此言行不一、私心作祟，实在难以服众。

布林肯在访问以色列时，敦促以方要避免平民伤亡，并表示加沙每日的平民伤亡“太高”。但以色列似乎并不给美国人面子，直接回绝了布林肯让巴勒斯坦难民返回加沙北部的建议。美国《国家》周刊刊文指出，美国对以色列的敦促只是在作秀，口头呼吁不会让以色列改弦更张，美国作为以色列的最主要盟友和军火提供者，完全有能力在“更实质的层面”去影响以色列。实际上，布林肯访问中东期间，以色列对加沙地带的袭击几乎从未停息，这不由得让人对美国是否真的要约束以色列军事行动产生怀疑。简而言之，非不能也，实不愿也。

新一轮巴以冲突爆发以来，加沙地带巴勒斯坦人的死亡人数已经超过2.3万。当务之急是停火止战，释放被扣押人员，保护平民和民用设施安全，开辟人道救援通道，重启对话谈判。这既是有关当事方不容回避的责任，也是国际社会应当努力实现的目标。但是拜登政府却对以色列军援不断加码，多次否决联合国安理会相关决议，近一个月来更是两次绕过国会“紧急”对以军售，并将航母编队派到地中海和红海为以色列“站台”。这样的立场怎能让人相信美国是一个中立、公正的调停者？

就在布林肯访问约旦河西岸当天，大批巴勒斯坦人在拉姆安拉街头抗议“有偏见的”美国人来调停。美国智库昆西治国方略研究所联合创始人特里塔·帕尔西撰文指出，美国政府对以色列在加沙军事行动的纵容，是当前中东地区紧张局势不断加剧的根本原因。约旦《明天报》撰文称，如果美国不改变一味偏袒和纵容以色列的立场，那么不管布林肯去中东多少趟都是徒劳。沙特《中东日报》评论说，美国目前应对中东的做法是“治标不治本”，因为美国在故意忽视本轮巴以冲突爆发的真正原因，即巴勒斯坦生存空间在以色列长达半个多世纪的占领之下已经被挤压到了极限，巴勒斯坦被占领土现状不可持续。

口头支持“两国方案”，实际行动上却支持以色列的自卫权，无视巴勒斯坦人的生存权。美国诸多自相矛盾的言行，令其中东政策在伊斯兰世界遭遇空前信任危机，更加剧了中东的动荡和分裂。

中东的和平稳定，不可能在美国“一边倒”的巴以立场基础上实现，而要靠冲突方及利益相关方的平等对话，靠国际社会的共同努力。美国应倾听国际社会的和平呼声，秉持公正公道立场，尊重中东国家的主权和意愿，承担起应有的大国责任和国际义务，为中东和平与发展作出实质贡献。

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