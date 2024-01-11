新华社香港1月11日电（记者韦骅）美国职业大联盟球队迈阿密国际计划于今年2月初到访香港，记者11日从新闻发布会上获悉，香港方面将提供15000张免费训练门票。

按照主办方公布的行程，迈阿密国际将于2月4日在香港大球场与中国香港队进行比赛，目前本场球票已售罄。根据赛事海报，梅西、苏亚雷斯、布斯克茨等球星将随队访港，若成行，这将是自去年6月随阿根廷国家队在北京比赛后，梅西再度来到中国。

香港特区政府文化体育及旅游局局长杨润雄介绍，特区政府会与主办方合作，免费将2月3日公开训练场次的15000张门票分发给香港的学生、青年等群体。此外，主办方还会安排中国香港队、迈阿密国际队的部分球员与当地小球员进行交流和互动。

杨润雄说：“本场比赛是香港今年最受瞩目的体育赛事之一，我对赛事能够举办感到十分高兴。迈阿密国际出访亚洲，香港很荣幸可以成为其中的一站，这反映了香港作为‘亚洲盛事之都’的吸引力。”

中国香港足球总会主席霍启山在发布会上对迈阿密国际的到来表示欢迎，他希望借此机会进一步推动香港足球事业的发展。此外，霍启山透露，目前中国香港队备战男足亚洲杯已进入冲刺阶段，他希望球队可以拿出上佳表现，也呼吁大家为中国香港队加油。

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