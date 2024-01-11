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中方呼吁有关各方为缓和红海紧张局势发挥建设性负责任作用

2024年01月11日17:20 | 来源：新华网
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　　新华社联合国1月10日电　联合国安理会10日表决通过第2722号决议，强烈谴责也门胡塞武装在红海袭击商船。中国常驻联合国代表张军在表决后作解释性发言，呼吁有关各方严格遵守《联合国宪章》和国际法，为缓和红海紧张局势发挥建设性负责任作用。

　　张军说，一段时间以来，胡塞武装在红海水域多次袭击和扣押商船，引起国际社会广泛关切。红海水域是重要的货物和能源运输通道，确保该水域安全畅通，不仅有利于维护地区和平与稳定，也有利于维护全球供应链稳定畅通和国际贸易秩序，符合国际社会的共同利益。基于上述立场，中方对安理会进一步采取适当行动、维护各国商船根据国际法在红海水域的航行权利持开放态度。中方建设性地参与磋商，并就相关问题提出了修改意见。提案国对决议草案作出改进，但有些修改意见没有纳入案文，决议草案在若干关键问题上仍模棱两可，令中方担忧可能达不到预期效果，甚至带来消极后果，导致地区紧张局势进一步升级。因此中方在表决中投了弃权票。

　　张军强调，中方呼吁胡塞武装根据安理会决议要求，立即停止袭扰民用船只的行为，尊重各国在红海水域的航行自由。中方呼吁有关各方严格遵守《联合国宪章》和国际法，为缓和红海紧张局势发挥建设性负责任作用。任何国家都不得曲解和滥用这项决议有关条款，在红海水域制造新的紧张局势。

　　张军说，必须看到，当前红海的紧张局势是加沙冲突外溢影响的表现之一。这是不容忽视的事实。中方多次强调，在加沙立即实现停火刻不容缓，是当前压倒一切的前提，是国际外交努力的最优先事项。中方对安理会刚刚通过的决议未能明确要求在加沙立即实现停火表示遗憾。中方将继续同安理会和国际社会一道，为推动加沙实现停火止战、红海紧张局势降温、也门问题政治解决、实现中东和平稳定作出不懈努力。

(责编：王禹蘅、常红)

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