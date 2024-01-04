新华社雅典1月3日电（记者陈刚）希腊政府3日宣布，总理米佐塔基斯决定对内阁成员进行部分调整，涉及公民保护部、卫生部等4个政府部门。

希腊政府发言人帕夫洛斯·马里纳基斯说，根据米佐塔基斯的决定，此次内阁人员调整涉及公民保护部、卫生部、劳工和社会福利部以及教育、宗教事务和体育部。其中，现任卫生部长米哈利斯·赫里索希季斯被任命为公民保护部长，安德烈亚斯·尼古拉科普洛斯出任公民保护部副部长，现任劳工和社会福利部长阿佐尼斯·乔治亚季斯被任命为卫生部长，现任教育、宗教事务和体育部副部长多姆娜·米哈伊利祖被任命为劳工和社会福利部长，约安娜·利特里维被任命为教育、宗教事务和体育部副部长。

这些新任内阁成员将于4日在希腊总统萨克拉罗普卢的见证下宣誓就职。

希腊政府在随后发表的声明中表示，此次内阁人员调整旨在促进政府在新的一年相关领域的改革。

米佐塔基斯领导的新民主党于2023年6月赢得希腊议会选举，米佐塔基斯连任总理并组建新一届政府，任期至2027年6月。

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