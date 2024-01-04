新华社德黑兰1月3日电 伊朗卫生部长埃诺拉希3日晚在伊朗国家电视台宣布，当天发生在克尔曼市的两起爆炸事件死亡人数为95人，不是之前宣布的103人。

克尔曼市应急部门负责人穆罕默德·萨贝里说，这一误差是因计算遇难者人数时的差错导致。当天早些时候，伊朗伊斯兰共和国通讯社报道说，克尔曼市发生两起爆炸，已造成103人死亡、211人受伤。

伊朗已故高级将领卡西姆·苏莱曼尼遇袭身亡纪念活动当天在克尔曼市举行。两起爆炸发生在苏莱曼尼墓地附近，相隔十几分钟，现场当时聚集了数百名前来参加纪念活动的民众。

伊朗最高领袖哈梅内伊和伊朗总统莱希谴责这一事件是“恐怖犯罪行为”，誓言要让制造这起袭击的人“受到惩罚”。伊朗国家电视台当天报道说，伊朗将于4日为此次爆炸事件的遇难者举行全国默哀。

截至目前，尚未有组织或个人宣称制造了此次爆炸事件。

苏莱曼尼生前是伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官，主要工作是加强伊朗的地区影响力、打击极端组织“伊斯兰国”等。2020年1月3日，苏莱曼尼在伊拉克巴格达国际机场外遭美国无人机袭杀。

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