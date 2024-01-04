新华社德黑兰1月3日电（记者沙达提）据伊朗伊斯兰共和国通讯社3日报道，当天发生在克尔曼市的两起爆炸已造成103人死亡、211人受伤。

据伊朗国家电视台报道，当天伊朗已故高级将领卡西姆·苏莱曼尼遇袭身亡纪念活动正在该市举行。两起爆炸发生在苏莱曼尼墓地附近，相隔十几分钟，现场当时聚集了数百名前来参加纪念活动的民众。

1月3日，在伊朗克尔曼市，医护人员在爆炸事故现场附近抢救伤员。新华社/美联

报道援引克尔曼省负责政治和安全事务的副省长拉赫曼·贾拉利的话说，爆炸是由“恐怖分子”实施的。报道此前还援引不愿透露姓名的政府官员的话说，“恐怖分子”当天在通往苏莱曼尼墓地所在陵园的道路旁提前埋设了“两个远程遥控的爆炸物”，造成聚集在沿途的大批民众伤亡。

据克尔曼市所在克尔曼省红新月会方面的消息，一些伤者情况危急，死亡人数可能还会上升。

伊朗国家电视台当天宣布，将于4日为此次爆炸事件遇难者举行全国默哀。

截至目前，尚未有组织或个人宣称制造了上述爆炸事件。

苏莱曼尼生前是伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官，主要工作是加强伊朗的地区影响力、打击极端组织“伊斯兰国”等。2020年1月3日，苏莱曼尼在伊拉克巴格达国际机场外遭美国无人机袭杀。

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