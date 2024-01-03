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日本能登半岛地震死亡人数升至73人

2024年01月03日23:27 | 来源：新华网
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　　新华社东京1月3日电（记者姜俏梅　钱铮）日本石川县3日公布，截至当天18时，能登半岛地震已导致该县73人死亡，重灾区轮岛市和珠洲市死亡人数分别为39人和23人。目前该县救援物资严重缺乏，受困人员处境艰难。

　　日本内阁官房长官林芳正当天在临时记者会上公布，截至当天6时，石川、新潟等县避难人数超过3.26万人，石川县约3.46万户停电，超过800户燃气供应出现问题，包括石川县在内3县断水用户超过11.56万。

　　石川县最新统计数字显示，截至目前，该县全毁或半毁住宅共计183栋，但轮岛市、珠洲市和能登町房屋受损全貌至今未能完全掌握。另综合石川县和消防部门的统计数据，石川县因道路损毁受困人员超过1000人。由于停水、断电、电话信号不通，再加上强降雨恶劣天气，受困人员处境令人担忧。

　　轮岛市长坂口茂3日表示，目前该市避难所食物、水和取暖设备等救援物资严重不足。据统计，该市避难人数已超过1.1万人。

　　日本首相岸田文雄3日在首相官邸召开的紧急灾害对策本部会议上表示，目前地震灾害发生超过40小时，现在需要与时间赛跑，要把抢救人命作为首要任务，他同时要求相关部门全力确保物资供应，恢复基础设施。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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