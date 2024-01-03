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澳总理说已启动2003年参加伊拉克战争文件未全部公开的调查

2024年01月03日19:38 | 来源：新华网
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　　新华社堪培拉1月3日电（记者章建华）澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯3日在悉尼举行的2024年第一场新闻发布会上说，澳政府已启动部分有关2003年澳参加伊拉克战争文件未获公开的调查。

　　一般情况下，澳大利亚国家档案馆会公开20年前的政府文件，相关文件在解密前3年应由政府移交给国家档案馆。2003年澳大利亚加入美国领导的入侵伊拉克的战争，当年澳政府相关文件应于2020年由莫里森领导的澳政府移交国家档案馆。

　　阿尔巴尼斯当日在发布会上说，有关2003年澳参加伊拉克战争的约78份内阁记录没有按时移交给国家档案馆，总理办公厅主任和内阁在2023年圣诞节前获悉这一情况后已启动2020年未能提供所有合格文件的独立调查。

　　阿尔巴尼斯强调，在伊拉克战争中，许多澳大利亚人失去了生命，澳大利亚人有权知道参战理由，有权知道决策过程。他表示，“那些所谓的参战理由并不正确”，比如那时声称伊拉克拥有大规模杀伤性武器。本届政府认为这个错误应该被纠正，澳国家档案馆应该在国家安全机构检视后公开所有移交的文件。

　　针对是否存在文件被刻意隐瞒问题，阿尔巴尼斯表示这就是他要求调查的原因。

　　2003年，美国以所谓“伊拉克持有大规模杀伤性武器”为由，对伊拉克发动军事打击。时任澳大利亚政府在美国的要求下于当年3月18日宣布决定参加美英将对伊拉克发动的战争。这一决定遭到阿尔巴尼斯所在工党的反对。时至今日，美国也拿不出所谓“伊拉克持有大规模杀伤性武器”的证据。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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