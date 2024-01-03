新华社北京1月3日电 特稿｜大国外交2023

新华社记者刘赞 宋盈 朱瑞卿

刚刚过去的2023年，世界依然不太平。地缘冲突威胁世界和平稳定，全球经济复苏动力不足，现行全球治理体系持续面临变革挑战。

沧海横流方显英雄本色，风高浪急更见砥柱中流。

2023年，中国大国外交奋发有为，为世界和平安全奔走呼吁，为全球发展事业注入动力，为改善全球治理、应对全球性风险挑战贡献力量，在构建人类命运共同体的伟大征程上留下浓墨重彩的印记。

（一）为破解国际安全困境贡献中国智慧

六根棕色木条相互巧妙锁定，构成一个稳定的整体。这是中国担任2023年11月联合国安理会轮值主席首日向安理会成员赠送的纪念品——鲁班锁。

“它（鲁班锁）就像和平一样，拆开容易组装难，破坏容易重建难，贸然下手可能造成不可逆的伤害。它也像安理会当前面对的难题，只有通过仔细观察分析，采用科学方法，保持耐心信心，才能有效解决问题。”中国常驻联合国代表张军说。

打开鲁班锁，需要耐心与智慧。应对纷繁复杂的国际局势，更需要诚意、正心和良方。

2023年的世界，多重矛盾凸显，地区冲突不断，维护和平稳定成当务之急。中国继2022年提出全球安全倡议后，2023年2月发布《全球安全倡议概念文件》，阐释倡议核心理念原则，明确倡议重点合作方向，就倡议合作平台和机制提出建议设想，展现中国维护世界和平的责任担当和守护全球安全的坚定决心。

中国是全球安全倡议的提出者，更是坚定践行者。过去一年中，中国不断为维护世界和平而呼喊，为实现共同安全而努力。

围绕最新一轮巴以冲突，中国努力推动停火止战。国家主席习近平出席金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会，向联合国“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电，阐述中方在巴以问题上的立场；中国外交部发布《中国关于解决巴以冲突的立场文件》；外交部长王毅同20多个国家和国际组织政要和负责人深入沟通；中国政府中东问题特使访问中东五国并出席开罗和平峰会，开展穿梭外交；中方还向加沙地带提供紧急人道主义援助。作为联合国安理会11月轮值主席，中方主持召开安理会巴以问题高级别会议，并与其他相关方共同努力，推动安理会11月通过冲突爆发以来首份决议，展现国际社会促和共识。沙特国际问题专家艾哈迈德·易卜拉欣说：“中国在巴以问题上站在和平一边，站在公道一边，站在国际法一边。”

2023年2月，乌克兰危机升级一周年之际，中方发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，既明确解决危机的重大原则，也提出走出危机的清晰路径，得到国际社会广泛认同。中国政府派出欧亚事务特别代表与各方广泛接触和交流，5月访问俄乌等五国，8月赴沙特吉达出席乌克兰问题国际会议，努力推动危机政治解决。约旦国际问题分析人士赛义卜·拉瓦什德评价，中国积极倡导停火和谈、主张对话谈判，为践行全球安全倡议付出不懈努力。

在阿富汗问题上，中国发布《关于阿富汗问题的中国立场》文件，明确表示中方坚持“三个尊重”“三个从不”，就稳定局势、和平重建、反恐禁毒、国际协调、缓解人道危机等提出可行办法。

过去一年，中国践行全球安全倡议最重要成果之一，莫过于推动沙特与伊朗和解。3月，沙伊在中国支持下达成北京协议，三方发表联合声明。4月，在中方见证下，沙伊双方在北京签署联合声明，宣布即日起恢复已中断7年之久的外交关系。两个中东大国在中国斡旋下握手言和，为动荡不安的世界带来重大利好。沙伊关系迅速回暖，带动中东地区多个国家走向和解，卡塔尔与其他海湾阿拉伯国家关系走向正常化，叙利亚重返阿拉伯国家联盟……长期因外部干涉而陷入动荡的中东地区掀起“和解潮”，求和平、谋发展、反干涉成为地区国家人心所向、大势所趋。“中国成功斡旋沙伊复交开启中东和解新时代。”卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特这样评价。

天下兼相爱则治，交相恶则乱。中国积极践行共同、综合、合作、可持续的安全观，坚守公平正义，为动荡世界注入更多稳定性，赢得国际社会广泛认同和支持。

美国《欧亚评论》网站刊文指出，人们正在见证21世纪地缘政治格局的重大转变，中国已成为维护全球平衡与稳定的重要因素。“亚太、非洲和拉美国家都看到了这一点。”

“中国一直是世界和平发展的坚定支持者、推动者和维护者，是国际社会维护与保障和平的坚定力量，为世界与地区和平作出的贡献有目共睹。”印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说。

（二）为解决全球发展问题贡献中国力量

“雅万高铁是中印尼共建‘一带一路’合作的‘金字招牌’，中方愿同印尼总结成功经验，做好后续高质量运营，培育雅万高铁经济带。”2023年10月17日，习近平主席在人民大会堂同来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并进行国事访问的印度尼西亚总统佐科举行会谈时这样说。会谈后，两国元首共同为雅万高铁正式开通运营揭幕。

开通运营两个多月，这条连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆的高铁线路已累计发送旅客突破100万人次。它不仅缩短城市间的时空距离，还带动当地产业结构优化升级，为沿线经济发展赋能。佐科表示，希望印尼更多发展规划能够同“一带一路”倡议对接。

雅万高铁是中印尼共建“一带一路”的重大标志性成果，也是中国携手世界、共谋发展的最新例证。

在非洲，共建“一带一路”合作硕果累累、捷报频传：尼日利亚莱基深水港开港运营，津巴布韦和安哥拉国际机场航站楼顺利落成，科特迪瓦科科迪桥建成通车……2023年8月，中非领导人相聚南非约翰内斯堡，在金砖国家领导人第十五次会晤期间举办中非领导人对话会。会后，中方发布《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》《中非人才培养合作计划》，支持非洲一体化和现代化建设。

在亚太，2023年9月东亚合作领导人系列会议期间，中国-东盟领导人会议就“一带一路”倡议同东盟印太展望互利合作发表联合声明，并通过农业、电子商务、科技创新等领域的合作文件；在11月的亚太经合组织第三十次领导人非正式会议上，习近平主席发表重要讲话，为共同打造亚太发展下一个“黄金三十年”指明方向。

在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，2023年10月举行于北京的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛吸引150多个国家参加，达成总金额972亿美元的项目合作协议。“我们追求的不是中国独善其身的现代化，而是期待同广大发展中国家在内的各国一道，共同实现现代化。”习近平主席在高峰论坛上提出携手实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化的宏伟愿景，宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，为高质量共建“一带一路”明确了未来努力的方向。不少与会代表认为，共建“一带一路”展现一种新的现代化愿景。塞尔维亚前总统鲍里斯·塔迪奇说，中国赋予现代化新的内涵，倡导不同国家和谐相处、经济社会和谐共进，“这是对世界现代化的重要贡献，更代表着希望和未来”。

各国携手实现世界现代化，发展是关键。自2021年提出全球发展倡议以来，中国一直推动国际社会重新聚焦发展，把发展议题置于国际合作议程中心位置。2023年9月联合国大会期间，中方主办全球发展倡议合作成果展示高级别会议，发布《全球发展倡议实践成就与世界贡献》报告。与会各方高度评价倡议对凝聚发展共识、助力落实联合国2030年议程的突出贡献，一致表示期待深度参与倡议合作，坚持多边主义，重振全球发展议程。

从启动与洪都拉斯的自贸协定第一轮谈判，到分别与厄瓜多尔、尼加拉瓜和塞尔维亚签署自贸协定，从启动中国-东盟自贸区3.0版谈判首轮磋商，到与新加坡签署关于进一步升级自贸协定的议定书，中国自贸伙伴“朋友圈”不断扩大。

消博会、服贸会、进博会、广交会……各大展会恢复线下举行，为各国共享14亿多人口的中国大市场提供更多机遇。11月底至12月初在北京举行的首届中国国际供应链促进博览会，是全球首个以供应链为主题的国家级展会，有515家中外企业和机构参展，签署合作协议、意向协议200多项，涉及金额1500多亿元人民币。在一些国家鼓动“脱钩断链”“小院高墙”的背景下，各国企业用实际行动共同发出维护全球产业链供应链稳定畅通的声音。

俄罗斯出口中心总经理韦罗妮卡·尼基申娜认为，当一些国家大行贸易保护主义之时，中国通过举办一系列展会等活动与世界共享中国市场，以开放促进互利共赢，体现中国开放包容、普惠平衡、互利共赢的合作理念。

（三）为完善全球治理展现中国担当

“中国与美国达成的共识是COP28开幕前取得的一项重要成果……（共识里的）这些目标将对我们子孙后代产生意义深远影响。”《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）主席苏尔坦·贾比尔谈到中美两国11月中旬发布的关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明，发出这样的由衷感叹。

全球气候变暖，是当前人类面临的主要全球性挑战之一，关系到人类未来生存和发展。中国11月初公布《甲烷排放控制行动方案》后，又与美国达成上述共识，向世界展现应对气候变化的决心，为11月底开幕的COP28注入动力。

在这次会议上，中国既与广大发展中国家团结合作，维护发展中国家正当权益，也和其他缔约方一道积极推动对话磋商，提供各方都能接受的解决方案，最终推动被称为近年来“最困难”的气候会议取得成功。在大会闭幕全体会议现场，中方呼吁取得广泛共识，多方代表明确表示“我们认同中国”。

中国应对气候变化不仅有承诺，更有实际行动。美国战略通路咨询公司首席执行官戴维·多德韦尔撰文指出，中国在气候行动方面慎重承诺并超额兑现，其他国家应向中国学习。

应对气候变化等全球性风险挑战，需要有效的全球治理体系。其中，维护大国关系稳定尤为关键。2023年，中国努力推动构建和平共处、总体稳定、均衡发展的大国关系格局，为维护全球战略稳定贡献正能量。

从稳妥应对中美关系面临的困难挑战，到年中接待美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多等高官访华，再到习近平主席11月赴美与美国总统拜登会晤并就管控分歧和开展相关合作取得多项成果，中国面对美国持续挑动“大国竞争”，在坚决维护自身权益的同时，始终本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则发展中美关系，推动中美关系止跌企稳。

中俄领导人2023年实现互访，为两国关系擘画新蓝图。双方高层往来频繁，中俄战略安全磋商、中俄总理定期会晤等机制运转顺畅，两国在国际和地区事务上保持良好合作，中俄新时代全面战略协作伙伴关系更加牢固。

中国-欧盟领导人会晤恢复线下举行，双方在中欧建立全面战略伙伴关系20周年之际就进一步深化中欧关系作出战略指引，发出共同努力推动中欧关系进一步向前发展的积极信号。

有效的全球治理体系需要反映世界各国合理诉求。2023年，中国引领国际体系和秩序变革方向，继续团结广大发展中国家，推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展。

从1月的拉美和加勒比国家共同体第七届峰会邀请习近平主席作视频致辞，到“77国集团和中国”峰会9月在古巴哈瓦那举行，中国与广大发展中国家发出加强团结合作的强音，共同致力于提升发展中国家在全球治理中代表性和发言权。

上海合作组织和金砖合作机制扩员取得新进展。7月举行的上海合作组织峰会正式接收伊朗为成员国，批准签署关于白俄罗斯加入上海合作组织义务的备忘录。8月南非约翰内斯堡金砖国家领导人第十五次会晤上，沙特、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚等获邀加入金砖大家庭。

俄罗斯国立高等经济学院世界经济与政治系副教授苏兹达利采夫表示，上合组织和金砖合作机制正成为新兴的多极化世界中心之一。澳大利亚“珍珠与刺激”网站刊文认为，上合组织和金砖国家的两场会议表明世界地缘政治秩序正发生重大变化，全球经济重心正在从西方转向东方。

（四）为建设一个什么样的世界、怎样建设这个世界给出中国方案

一年来，不论是致力于维护和平、促进发展，还是应对全球性风险挑战、推进全球治理体系改革，中国外交都基于人类同处地球家园、世界各国命运与共的根本认知，以构建人类命运共同体为最高目标。

2023年，中国与多国关系提质升级，全球伙伴关系网络范围更广、质量更高。双边命运共同体建设取得新进展，中国同中亚五国实现双边层面践行人类命运共同体全覆盖，同越南宣布携手构建具有战略意义的中越命运共同体。

尤其受到国际社会关注的是，继提出全球发展倡议、全球安全倡议后，习近平总书记2023年3月在中国共产党与世界政党高层对话会上提出全球文明倡议，倡导尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作，进一步丰富和拓展了构建人类命运共同体的实践路径。中俄体育交流年、中巴旅游交流年、成都大运会、杭州亚运会等一系列人文交流活动让世界看到中国践行全球文明倡议、推进文明交流互鉴的真诚意愿和切实行动。

津巴布韦《星期日邮报》网站刊文评价，三大倡议充满中国智慧，对于推动不同国家、不同文明携手应对各国面临的共同挑战具有重要现实意义和实际价值，将为推进人类现代化进程、推动构建人类命运共同体注入强劲动力。

2023年年底，中央外事工作会议在北京举行。会议系统总结新时代中国特色大国外交的历史性成就和宝贵经验，深刻阐述新征程对外工作面临的国际环境和肩负的历史使命，对当前和今后一个时期的对外工作作了全面部署。

会议特别对构建人类命运共同体这一习近平外交思想的核心理念进行了深刻概括和总结：构建人类命运共同体，是以建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界为努力目标，以推动共商共建共享的全球治理为实现路径，以践行全人类共同价值为普遍遵循，以推动构建新型国际关系为基本支撑，以落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议为战略引领，以高质量共建“一带一路”为实践平台，推动各国携手应对挑战、实现共同繁荣，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

万物并育而不相害，道并行而不相悖。构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在，是中国不断深化对人类社会发展规律认识，对建设一个什么样的世界、怎样建设这个世界给出的中国方案，体现了中国共产党人的世界观、秩序观、价值观，顺应了各国人民的普遍愿望，指明了世界文明进步的方向，是新时代中国特色大国外交追求的崇高目标。

加纳智库非中政策咨询中心高级研究员伊萨克·安克拉认为，从本质上说，中国外交政策议程的主题和框架以构建人类命运共同体的愿景为中心内容。这一概念明确表达中国关于加强全球治理、应对全球安全和发展挑战、促进全球和平与发展的观点。

埃及开罗大学孔子学院埃方院长蕾哈卜·马哈茂德表示，中国倡导的构建人类命运共同体理念与中华优秀传统文化高度契合，将极大推动实现国际安全、和平与发展，有力增进世界人民的福祉。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。放眼全球，世界进入新的动荡变革期，但人类发展进步的大方向不会改变，世界历史曲折前进的大逻辑不会改变，国际社会命运与共的大趋势不会改变。新征程上，中国特色大国外交将进入一个可以更有作为的新阶段，必将在世界舞台上演奏出新的华彩乐章，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

(责编：曹欣悦、刘慧)