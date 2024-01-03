新华社北京1月3日电 美国2023年液化天然气出口有望创历史新高，欧洲将继续成为美液化天然气主要出口目的地。

乌克兰危机升级以来，美欧对俄采取多轮能源制裁，欧洲与俄罗斯油气逐渐“脱钩”，美国则加大了能源出口，尤其是对欧液化天然气出口。据路透社2日报道，2023年美国液化天然气出口量有望增长14.7%，再创新高，欧洲仍是美国液化天然气主要进口方。

美国拉皮丹能源咨询公司分析师亚历克斯·蒙顿表示，2023年美国有望保持全球最大液化天然气出口国地位。

近年来，美国逐渐成为欧洲主要能源供应国，2022年上半年跃升为全球最大液化天然气出口国。欧盟统计局数据显示，到2022年底，美国已取代俄罗斯成为欧盟最大原油供应国。2022年，欧盟还成为美国最大液化天然气出口目的地。

市场研究机构克普勒公司表示，俄欧管道天然气输送渠道受限导致欧盟对液化天然气需求激增。2022年，欧盟液化天然气进口量达到9473万吨的历史最高水平，远高于2021年的5727万吨。其中，欧盟2022年从美国进口的液化天然气占总进口量的41%。

据路透社报道，2023年11月和12月，欧洲仍是美国液化天然气主要出口目的地，在美国当月液化天然气出口总量中的占比均超过60%。

分析认为，欧盟盲目追随美国对俄实施能源制裁，由此面临巨大能源供应缺口，不得不更依赖于美国。美国能源企业借机向欧洲高价出售油气，赚得盆满钵满。2022年，欧洲天然气支出成本增加到2020年的10倍、2021年的3倍。

美国趁机以高价向欧洲国家兜售能源的做法引起不少非议。法国总统马克龙2022年10月参加欧盟峰会后曾公开指责美国在国内低价卖油、对欧高价倒货的做法，称美国从地缘政治争斗中获取超额利润，卖给欧洲的天然气价格比美本土市场售价高出3至4倍。德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克暗指美国借乌克兰危机大发横财。

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