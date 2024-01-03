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外交部发言人：世界最需要的是团结

2024年01月03日17:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月3日电（记者马卓言、成欣）外交部发言人汪文斌3日在例行记者会上说，世界最需要的是团结，最应当防止的是分裂。任何以邻为壑的做法，任何阵营对抗的思路，任何唯我独尊的傲慢，最终都不会有好结果。

　　据报道，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃近日在接受采访时说，围绕“国家安全”的相关限制正在增加，地缘政治因素正引起全球经济分裂，如果任由经济碎片化继续，最终会使全球国内生产总值损失7%。

　　“我们注意到有关报道。”汪文斌在回答相关提问时说，“人类只有一个地球，人类也只有一个共同的未来。无论是应对眼下的危机，还是共创美好的未来，国际社会都需要同舟共济、携手合作。世界最需要的是团结，最应当防止的是分裂。”

　　汪文斌表示，贸易战、科技战也好，“脱钩断链”“去风险”也罢，实质都是将经贸问题政治化、工具化、武器化，目的是企图垄断自身发展优势、阻碍广大新兴市场和发展中国家发展进步、剥夺全球70亿人口追求幸福生活的权利。这既不道德，也不可持续，最终殃及的是国际社会的整体利益，没有一个国家可以幸免。

　　汪文斌说，世界退不回彼此封闭孤立的状态，更不能被人为割裂。任何以邻为壑的做法，任何阵营对抗的思路，任何唯我独尊的傲慢，最终都不会有好结果。“我们要倡导普惠包容的经济全球化，坚决反对逆全球化、泛安全化，反对各种形式的单边主义、保护主义，推动各国权利平等、机会平等、规则平等，保障各国平等发展权利，促进共同发展繁荣。”

(责编：曹欣悦、杨光宇)

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