新华社北京1月3日电 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局副主席萨利赫·阿鲁里1月2日傍晚在黎巴嫩首都贝鲁特遭无人机袭杀。美国官员说，空袭是以色列所为，且美方事先不知情。

1月2日，人们聚集在黎巴嫩贝鲁特南郊的以色列无人机袭击现场。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

同日，美国国务院公开批评以色列政府两名高官怂恿把巴勒斯坦人赶出加沙地带的言论。以色列媒体报道，美国国务卿安东尼·布林肯推迟原定1月4日对以色列的访问。

事先“不知情”

以色列政府或军方没有承认或否认暗杀阿鲁里。《耶路撒冷邮报》报道，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡要求内阁成员不得就阿鲁里之死接受媒体采访或发表评论。

1月2日，救援人员在黎巴嫩贝鲁特南郊的以色列无人机袭击现场工作。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

一名不愿公开姓名的美国政府官员告诉《华盛顿邮报》记者，空袭由以色列国防军发动。美国阿克西奥斯新闻网援引以色列和美国官员的话报道，美方事先不知情，以色列政府在暗杀行动开始后才通知美国政府。

阿鲁里是新一轮巴以冲突2023年10月7日爆发以来死于以军之手的最高级别哈马斯成员。他是哈马斯旗下武装组织“卡桑旅”的创始人之一，长期在贝鲁特公开活动，多次代表哈马斯接受媒体采访。

以色列先前宣布在加沙地带军事行动中打死多名哈马斯中层成员，包括军事指挥官。阿鲁里之死意味着本轮冲突爆发后以色列首次在其他国家暗杀哈马斯高层。哈马斯政治局成员大多在黎巴嫩、卡塔尔等国工作生活。

联合国秘书长副发言人弗洛伦西娅·索托·尼诺说，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯先前警告，本轮巴以冲突存在从加沙地带外溢到更大范围的危险，阿鲁里遇害事件证明这一判断。

美联社同样指出，阿鲁里被暗杀标志着以色列对哈马斯的军事行动可能出现严重升级，凸显本轮巴以冲突在中东地区引发更大范围冲突的风险。

阿鲁里遭暗杀，正值美国国务卿布林肯即将访问以色列之际。美国政府正试图避免冲突外溢，反复警告黎巴嫩真主党及其地区盟友伊朗不要使冲突升级，却没想到以色列在背后来了这么一手。

《以色列时报》《耶路撒冷邮报》1月2日晚均以知情人士为消息源报道，布林肯已经把对以色列的访问推迟到下周。

批评以官员

美国国务院发言人马修·米勒1月2日在一份声明中说，以色列财政部长比撒列·斯莫特里赫和国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔关于把巴勒斯坦人逐出加沙地带的言论“煽风点火，不负责任”，美国政府不接受这种言论。

这是2023年12月31日在加沙地带和埃及边境拍摄的临时营地。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

声明重申，美国政府“一直明确”主张“加沙地带是，并将继续是巴勒斯坦人的土地”，且“哈马斯未来不再控制加沙地带”，不会威胁以色列。

斯莫特里赫和本-格维尔来自以色列极右翼政党，在巴以问题上立场极端。这些极右翼政党的支持是内塔尼亚胡2022年12月能够再次组阁上台的关键因素。

本-格维尔1月1日在其所属犹太力量党一场会议上称，当前局势让以色列有机会“鼓励”加沙地带居民迁往世界其他地方，在加沙地带重建犹太人定居点。斯莫特里赫早些时候同样呼吁犹太定居者重返加沙地带，称以色列应当“鼓励”加沙地带的巴勒斯坦人离开。

以色列1967年在第三次中东战争中占领加沙地带，尽管2005年撤走驻军和犹太人定居点，但一直几乎完全控制加沙地带陆地边界，并在哈马斯夺取加沙地带实际控制权后长期封锁加沙地带。

针对美方批评，本-格维尔在社交媒体账号上回怼，称“我们不是美国国旗上的‘一颗星’”，“我们首先会做对以色列国最有利的事情”。

本轮巴以冲突爆发后，本-格维尔的言论曾让美国总统约瑟夫·拜登恼火。本-格维尔2023年12月曾扬言，他极其想要“惩罚”所有巴勒斯坦人。（胡若愚）

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