新华社北京1月3日电 热点问答丨四问哈马斯领导人在贝鲁特遇袭身亡事件

新华社记者李良勇

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局副主席萨利赫·阿鲁里2日在黎巴嫩首都贝鲁特南郊据信遭以色列无人机袭击身亡。阿鲁里是谁？为什么会遭袭击？这起事件对目前巴以冲突有何影响？近年来全球都有哪些无人机暗杀事件？

阿鲁里是谁

2日，哈马斯在贝鲁特南郊的一处办公室遭无人机袭击，目标建筑物的两层楼受损。除阿鲁里外，另有5人在袭击中死亡，其中包括哈马斯下属武装派别卡桑旅的两名领导人。

阿鲁里现年57岁。他曾遭以色列关押20余年，2010年获释但被迫流亡，近期主要生活在黎巴嫩和卡塔尔。他在2017年被选为哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚的副手，随后被正式任命为哈马斯“二号人物”，被视作卡桑旅的创建者之一。

以色列指控阿鲁里此前策划了多起针对以色列的袭击，威胁要“清除”他。但一名哈马斯官员表示，巴以去年10月爆发新一轮冲突后，在卡塔尔和埃及的停火斡旋中，阿鲁里也是“谈判核心人物之一”。

为何遇袭身亡

阿鲁里是此轮巴以冲突爆发以来，首名遇袭身亡的哈马斯高级政治领导人。哈马斯指责此次“暗杀”袭击是以色列所为，但以方暂未作回应。

此轮冲突爆发后，以色列不仅誓言要在加沙地带彻底消灭哈马斯，还表示要在全球范围追杀哈马斯关键人物和高层。

一直以来，以色列寻求以“定点清除”的方式暗杀哈马斯及卡桑旅领导人，以削弱哈马斯力量。哈马斯创始人及精神领袖艾哈迈德·亚辛2004年遭以色列暗杀。同年，另一哈马斯领导人阿卜杜勒·阿齐兹·兰提西也遭暗杀。

此前，以色列还试图暗杀哈马斯现今在加沙地带的领导人叶海亚·辛瓦尔以及流亡在外的哈马斯领导人哈尼亚。

袭击事件有何影响

有分析人士认为，这起袭击事件发生在加沙地带之外，标志着已持续近3个月的加沙冲突进一步升级。

袭击发生后，哈尼亚谴责这是“恐怖行径”。哈马斯方面表示，已通知卡塔尔和埃及等斡旋方，冻结与以色列的“任何谈判”。

巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）誓言报复，强调将继续抵抗以色列占领。伊朗外交部表示，这起袭击将在更广泛地区引发反应。

以色列目前已处于最高戒备状态，随时准备好应对黎巴嫩真主党做出的反应。

此轮加沙冲突爆发后，黎巴嫩真主党声援哈马斯，其军事组织在黎南部边境地区向以色列发射火箭弹和炮弹，以军不时还击。此次无人机袭击据信是以色列首次袭击黎巴嫩首都贝鲁特地区。真主党在一份声明中说，此次袭击“不会没有回应或惩罚”。

黎巴嫩总理米卡提谴责这起袭击事件，并呼吁国际社会“制止以色列的侵略行径”。他说，黎巴嫩将就无人机袭击和以色列“侵犯黎巴嫩主权”向联合国安理会提出抗议。

全球近年来无人机暗杀事件

近年来，使用无人机实施暗杀的事件不时发生。

这其中，引发国际舆论广泛关注和普遍批评的是美军滥用无人机的恶行。多年来，美国军方在阿富汗、巴基斯坦、也门等多个国家以“反恐”为名发动无人机空袭，造成大量无辜平民死伤。

近年来其他一些重大无人机袭击事件还包括：2021年11月，伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米在首都巴格达的住所遭无人机袭击，卡迪米躲过袭击未受到伤害；2020年1月，美军使用无人机在巴格达国际机场外炸死伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼。

(责编：苏缨翔、崔越)