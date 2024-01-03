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新华时评丨贴北约越近，韩国离安全越远

2024年01月03日15:56 | 来源：新华网
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新华社首尔1月3日电 题：贴北约越近，韩国离安全越远

新华社记者冯亚松

韩国外交部近日声称，要强化与北约的“实质性合作”。近年来，韩国积极向北约靠拢，与北约签署协议、展开合作，其领导人连续两年参加北约峰会。然而，作为美国煽动集团对抗、维护霸权利益的工具，北约不会给韩国带来想要的安全，只会将其推向相反的方向，给亚太地区带来动荡和不安。

近年来，北约将触手频频伸向亚太，通过贩卖安全焦虑等手段拉拢韩日等亚太国家，并不断加大在亚太地区的力量投射。尹锡悦政府上台后，韩国与北约的关系大幅迈进，成为北约“亚太化”的重要着力点之一。2022年6月，作为首位参加北约峰会的韩国总统，尹锡悦提出与北约互设代表处的计划；2023年7月的北约峰会期间，双方签订了涵盖多领域的“个别针对性伙伴关系计划”，韩国表示计划加入北约的战地信息收集和开发系统，同北约成员国交换军事机密；不久前，韩国首次以“北约伙伴国”身份参加了北约“网络联盟2023”演习……对于美国主导的北约“亚太化”，韩国政府可以说言听计从。

北约在全球制造的动荡，众所周知。韩国政府声称要通过加强与北约的“紧密合作”维护本国安全利益，可能会适得其反。作为冷战产物的北约，至今依旧抱持零和博弈、对抗思维，在美国主导下不断寻求扩张地理边界和活动范围，一再挑起战争冲突。冷战结束至今，北约的手伸向哪里，就会在哪里制造分裂和混乱：轰炸南联盟，以“反恐”名义发动阿富汗战争，入侵伊拉克，空袭利比亚，推动乌克兰危机升级……都给当地人民带来了沉重灾难。韩国延世大学名誉教授文正仁在《韩民族日报》上刊文指出，比起通过外交努力预防战争，韩国政府近年来持续加强韩美日三国军事合作以及与北约的合作，加重了韩国民众对安全的不安，东北亚地区“可能会回到过去冷战时期岌岌可危的安全环境”。

北约作为全球最大的军事组织，其本质是美国维护其霸权的工具。在当前国际安全局势动荡不安背景下，北约仍不断染指域外事务，制造对抗，其扩张野心和霸权图谋昭然若揭。北约保持向亚太地区扩张的进攻态势，是试图把在欧洲挑动甚至制造对抗的套路复制到亚太地区，对地区局势有百害而无一利。韩国政府应当认识到，不断强化与北约的合作无异于“引狼入室”。北约东进亚太只会搅动地区紧张局势，引发阵营对抗甚至“新冷战”“新热战”，是逆潮流而动，开历史倒车，不得人心。亚太国家不欢迎、很多北约国家不赞成“北约亚太化”，亚太地区也不需要“亚太版北约”。亚太是发展的高地、合作的热土，不是地缘政治的角斗场。求和平、谋合作、促发展才是亚太地区的大势，是民心所向。

继续追随美国“印太战略”，配合北约战车驶进亚太，最终只会导致自身利益受损、地区局势恶化。韩国应该与亚太地区绝大多数国家站在一边，站在历史正确的一边，而不是做危害地区和平稳定和各国民众利益的帮凶。

(责编：苏缨翔、崔越)

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