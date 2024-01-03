新华社华盛顿1月2日电 题：美国经济能否“软着陆”待观察

新华社记者熊茂伶

2023年，在美联储持续大幅加息后美国通货膨胀率有所下降，经济呈现一定复苏态势。尽管如此，在核心通胀率仍远高于美联储目标、高利率政策滞后效应逐步显现、联邦政府债务规模不断扩大等挑战和不确定性因素影响下，美国经济并未摆脱衰退风险，能否实现“软着陆”有待观察。

通胀“降温” 经济趋缓

近两年来，高通胀一直是美国经济的最大挑战之一。美联储于2022年3月开启加息周期，2023年继续实施一系列加息、缩表行动，以推动通胀水平下降。迄今，美联储已11次加息，累计加息幅度达525个基点。

美国劳工部数据显示，2023年11月，美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.1%，相较于2022年6月CPI同比涨幅9.1%的高点明显下降。然而，目前美国通胀水平仍高于美联储目标。尤其是剔除波动较大的食品和能源价格后，11月美国核心CPI同比上涨4.0%，涨幅与前两个月相比几无变化。

2023年12月中旬，美联储召开当年度最后一次货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。这是美联储2023年9月以来连续第三次维持这一利率区间不变。市场普遍认为，美联储本轮加息周期可能已结束。但美联储主席鲍威尔的表态则留有余地。他日前表示，尽管美联储在降低通胀方面取得进展，但仍有很长的路要走，美联储正谨慎评估是否需要采取更多行动。

与此同时，美国就业市场增长放缓，高利率对经济的抑制作用逐步显现。美国劳工部日前发布的数据显示，2023年11月美国非农业部门新增就业人数显著低于2023年上半年月均水平。

美联储和一些国际机构预计，2024年美国经济增长或将放缓。美联储日前发布最新一期经济前景预期，将2023年美国经济增长预期较9月预测上调0.5个百分点至2.6%，同时下调2024年美国经济增长预期0.1个百分点至1.4%。国际货币基金组织（IMF）2023年10月发布的《世界经济展望报告》显示，2023年美国经济增长率预计为2.1%，2024年经济增速将放缓至1.5%。

信心受损 复苏“无感”

虽然美国2023年宏观经济数据好于预期，但美国民众对经济的实际感受却和数据存在“温差”。在物价持续高企的情况下，美国中低收入阶层民众仍承受着沉重的经济负担，社会贫富分化继续扩大。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）日前发布的“全美经济调查”显示，66%的受调查者对美国当前经济状况和前景持消极态度，这是这项调查开展17年以来的最高纪录。

来自新泽西州的萨曼莎·莱伊告诉新华社记者，如今她的食品开支比2019年高出50%，“鸡蛋、碎牛肉、黄油的价格都在上涨”。这对已经退休且收入固定的莱伊来说尤为艰难。除食品外，房租等居住成本也都在上涨。

《华尔街日报》日前报道说，美国通胀下降情况好于预期，但值得注意的是，消费者已开始缩减开支，持续增长的消费支出可能正在失去动力。

不少专家将美国此轮经济复苏称为“无感复苏”。美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特告诉新华社记者，高昂的价格伤害了消费者利益，也损害了公众对美国政府经济政策的信心。

风险仍存 能否“软着陆”待观察

高利率严重阻碍了美国消费和投资。例如，随着此前美联储不断提高利率，借贷成本迅速上升，导致美国信用卡欠款余额在2023年第三季度首次突破1万亿美元，信用卡还款逾期比例从一季度的6.5%升至三季度的8%，达到十余年来的最高水平。

美国《国家利益》杂志网站近日报道说，加息导致新债发行的速度大幅放缓，从而挤压企业盈余，减少就业并导致破产。标普全球公司说，企业违约率正在上升，预计到2024年6月美国的这个数字将达到4.5%。

摩根大通首席全球市场策略师马尔科·科拉诺维奇认为，美联储激进加息的大部分负面影响还在逐步释放中，高利率影响的滞后效应需要更长时间才能显现出来。

另一方面，美国财政部数据显示，在9月30日结束的2023财年，美国联邦政府财政赤字达到近1.7万亿美元，比上一财年增加23%。这使得美国本就高企的债务雪上加霜。目前，美国联邦政府债务规模已达34万亿美元。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼指出，2023年美联储似乎成功对抗了通胀，但政治失灵让联邦赤字上升、公共财政走上不可持续道路，2023年初的地区性银行危机可能是2024年出现更多金融震荡的先兆。

达拉斯联邦储备银行前行长理查德·费舍尔说，如果美国政府继续借更多钱，债券市场供应过剩最终将推高国债收益率。这将造成债务上升和利息成本上升的恶性循环，政府必须进一步增加支出来偿还债务。

德国《商报》日前报道说，不能排除美国经济衰退的风险，贫富分化正在加剧，债务危机也加深了人们对美国经济的担忧。报道援引摩根大通分析师卡伦·沃德的话说，美国经济衰退的风险虽然“推迟了，但并未变小”。

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