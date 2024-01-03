本报记者 管克江

阿联酋国家石油公司和迪拜水电局近日开展合作，在迪拜世博城开设中东首个绿氢燃料站“未来服务站”。阿联酋国家石油公司首席执行官赛义夫·法拉西在揭幕仪式上表示，氢能产业在迪拜迈向绿色经济进程中将发挥关键作用。阿联酋政府不久前正式发布国家氢能战略，计划到2031年使该国绿氢产能达到每年50万吨、蓝氢产能达到每年40万吨。

当前，阿联酋、沙特阿拉伯和阿曼等海湾国家纷纷出台政策举措，加快培育氢能产业，为实现能源转型和应对气候变化目标探索路径。阿布扎比国家石油公司近期宣布，已启用位于阿联酋马斯达尔城的高速加氢试验站，这是该地区首个集制氢加氢于一体的高速绿色加氢试验站。2023年11月28日，威驰腾（福建）汽车有限公司与阿布扎比市政和交通部下属的综合交通中心开展合作，为阿联酋交付了该国首辆氢能巴士。阿联酋能源与基础设施部部长苏海勒·马兹鲁伊表示，氢能将在全球能源转型中发挥重要作用。国家氢能战略有助于阿联酋实现2050年净零排放目标，并加速氢能经济发展。

沙特“2030愿景”提出到2030年实现年产400万吨氢的目标。根据计划，沙特将投资1万亿沙特里亚尔（1沙特里亚尔约合1.89元人民币）生产清洁能源，以有竞争力的价格生产绿色钢铁、绿色铝等产品。据《海湾时报》报道，沙特还将投资84亿美元，在红海边的新未来城建设大型绿氢制造工厂。该工厂2026年建成后，有望日产600余吨绿氢。2023年10月，沙特铁路公司与法国阿尔斯通合作开设的首列氢能客运列车在沙特首都利雅得试运行，这是氢能列车技术首次进入中东和非洲地区。

阿曼也制订了雄心勃勃的氢能发展计划。2022年，阿曼提出到2050年实现净零排放的目标，并将发展氢能作为实现碳中和的重要途径，计划到2030年每年至少生产100万吨氢，到2050年达到850万吨。2023年8月，阿曼的马斯喀特苏丹卡布斯港迎来了世界首艘液化氢运输船“水苏边疆”号，该船被视为促进氢气领域研究与开发的实验平台；10月，阿曼宣布将在杜库姆经济特区建立绿色加氢站试点项目，包括利用太阳能和风能生产可再生能源及绿氢、建设加氢站，以及运行由绿氢燃料驱动的车辆。国际能源署发布报告认为，到2030年，阿曼有望成为世界最大的绿氢出口国之一。

全球能源互联网发展合作组织经济技术研究院副院长肖晋宇在接受本报记者采访时表示，海湾国家发展氢能独具优势，一是清洁能源资源丰富，根据测算，该地区风电、光伏发电可开发装机容量分别超过75亿千瓦和1600亿千瓦；二是地理区位优势明显，且具有良好的能源商品贸易基础设施和结算体系，对现有油气储运设施进行改造即可适应绿氢等产业发展，绿氢或氢衍生品向欧洲、东亚等用能中心出口具有优势。

肖晋宇表示，海湾国家将在充分发挥资源禀赋的同时，带动清洁能源发电、电制氢、绿色化工等产业链协同发展，实现能源产业绿色低碳转型，维持其全球能源中心地位，并促进经济多元化发展。

（实习生闫梦参与采写）

(责编：贾文婷、崔越)