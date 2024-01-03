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中国文化企业扬帆出海

赵瑜佩
2024年01月03日09:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　电视剧《长风渡》英文海报。
　　爱奇艺供图

　　2023年9月，在安徽合肥举办的文化贸易投融资博览会上，“徽帮裁缝·时光典藏非遗华服秀”正在展演。
　　袁 兵摄（人民图片）

　　如今，众多中国文化企业扬帆出海，受众日益增多，不断增强中华文化传播力、影响力。日前，浙江大学“求是智库”出品《文化企业出海影响力评估体系与指数报告》，展现了中国文化企业出海的特点。

　　

　　展现中华文化之美

　　对中国文化企业来说，优质内容是出海赢得更多受众的根本，而源远流长的中华文化则是文化产品创作的不竭宝库。近年来，一批既具有中华文化特色又具有国际影响力的影视作品，以年轻化、专业化、国际化的影视语言展现出独具韵味的东方之美，赢得了海外观众的喜爱。

　　融入织造技艺、中国布料等非遗文化元素的《当家主母》打入东南亚及南亚市场的同时，通过VIKI、Youtube、Facebook、italk、ODK、TVB等平台登陆北美；以“戏中戏”讲述非遗传承故事的现代题材剧《正好遇见你》先后与韩国CNTV、日本NHK公共频道达成合作，剧中着重展现的花丝镶嵌、缂丝、沪式旗袍、玉雕、陶瓷、木版水印等非遗文化在国际舞台大放异彩……这些融入中华文化元素的影视剧，在海外市场独树一帜。

　　惊艳的裸眼3D巨幕、童话般的“汴幻灵境”……河南开封“国家文化出口基地·双创园”根植传统文化和当地的深厚历史，打造沉浸式数字艺术空间，亦真亦幻、唯美浪漫。自设立以来，该基地先后组织推动文化艺术品出口到德国、意大利、韩国、新加坡、阿联酋、摩洛哥等多个国家和地区。“‘国家文化出口基地·双创园’积极引导经营主体国际化经营，已成为文化走出去的新载体。”相关负责人表示。

　　2023年9月，2023文化贸易投融资博览会在安徽合肥举办，共有来自国内外约1000家企业参展，集中呈现万余件文化产品及多项特色艺术技艺。文房四宝制作技艺、非遗华服秀、陶艺制作体验、庐州插花展演、制香展演、传统豆腐制作等特色体验及展演令观众难忘，各种国潮文化展品引人瞩目。

　　深入挖掘、传承优秀中华文化，将具有民族特色的文化产品推向国际市场，中国文化企业正在向世界更好地展示中华文化魅力，也让世界了解中国、认识中国、喜欢中国。

　　体现不同文化共性

　　不同的环境孕育了不同的文化背景。尊重世界文明多样性，才能让文化企业出海走得更稳。

　　近年来，中国古装电视剧在海外流行，这些具有独特意蕴的作品赢得了不少海外观众的喜爱。体现家国情怀的《长风渡》刷新了“爱奇艺”平台的热度涨速纪录，并以英语、泰语、韩语、日语、西班牙语等10种语言在全球播出，引发海外社交媒体平台用户积极讨论；以民国时期的家族兴衰为故事主线的《传家》通过展现中国传统家庭的日常生活、人际关系、情感纠葛等，将中国传统文化中的价值观念融入剧情和人物塑造，增进海外观众对中国文化的认知和了解……

　　这些作品在海外收获大量观众的喜爱、进行有效的“跨文化”传播，离不开对不同文化共同性的关注。在文化符号和文化气质上，这些作品有着鲜明的中国风，这是一重吸引力；对于真善美的价值追求则体现了不同文化间的共性，让来自不同文化背景的观众都能够受到触动，这是另一重吸引力。

　　浙江大学教授吴飞表示，今天谈论文明交流互鉴，就是认为各种不同的生活方式和文明方式是可以相互对话、可以互鉴的。“共通”强调的是连接的状态，强调的是共在、共享和平等的交互。包容是人类社会的理想，因此，我们要承认和尊重文化间的差异，进而更好地彼此理解。

　　科技赋能产品创新

　　和上海美术电影制片厂的经典动画形象葫芦兄弟、美猴王一起走上电影节红毯，在全景VR模式中360度切换视角观看海底世界画面，通过线上直播让传统京剧走向海外……如今，伴随5G、云计算、大数据、人工智能等数字技术的不断发展，文化企业不断探索让科技助力文化出海的新路径。

　　京剧是世界闻名的中国传统艺术。当古老的京剧“牵手”线上直播，新技术为传统艺术带来了更多受众。咪咕视讯科技有限公司联手京剧名家，通过线上直播平台让中国传统京剧走入日本、马来西亚、泰国等国。在日本的直播中，装扮、身形、表演所展现的中国传统文化，让一位日本老艺人非常感动，他还现场学习了其中的一个唱段。

　　线上演唱会、云展览、云音乐会……数字技术的发展推动了文化消费模式创新，文化消费从线下移至线上，丰富了消费场景，也催生更多虚拟文化产品。数字技术加快文化产业内容、模式、业态和场景创新，不仅提高文化产品的设计和内容创作效率，让文化生产更快速更便捷，也催生文化新业态、新模式，创新文化产品展现方式，使文化内容可视化、互动化、沉浸化。

　　人工智能技术的运用为文化企业出海带来更大的驰骋空间。通过算法技术挖掘海外市场的文化偏好，通过生成式人工智能（AIGC）、数字人等技术提升文化生产效率，随着技术的更新迭代，能否运用新技术为文化企业生产降本增效，将成为影响企业出海的关键因素。

　　在海南三亚蜈支洲岛，海底种植珊瑚的全过程通过5G+8K以及VR技术转播到东南亚以及共建“一带一路”国家。将海底的直播画面实时转播到电视端和移动端产品中，以情景化的全景VR模式讲述丰富的海底动物、珊瑚礁、海洋生态、海洋环保等内容，将很多不可能变成可能。

　　业内人士表示，通过人工智能技术在海量的数据中找到规律，推出更符合用户收视习惯的内容，有利于将内容与收视偏好相结合，为文化产品传播提供参考。

　　（作者单位：浙江大学传媒与国际文化学院）

(责编：贾文婷、崔越)

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