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以色列继续打击加沙地带并袭击黎叙目标

2024年01月03日08:41 | 来源：新华网
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新华社北京1月2日电 以色列国防军2日发表声明说，以色列海陆空军近期在加沙地带持续开展联合作战，已打死数十名巴勒斯坦武装人员，拆除和摧毁部分军用基础设施。

根据以军声明，以军过去几日控制了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）加沙旅指挥官住处的基础设施，打死数十名武装人员，发现隧道竖井并摧毁远程火箭弹发射器等。

以军2日还发表声明说，以方连夜袭击了叙利亚军队设施，回应叙方1日向以色列发射导弹。此外，以军战机袭击了黎巴嫩真主党武装人员在黎南部地区的基础设施。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门2日发表声明说，以军过去24小时对加沙地带的袭击造成至少207人死亡、338人受伤。声明指出，自2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成22185人死亡，超过5.7万人受伤。

另据巴勒斯坦卫生部同日发表的声明，以军当天在约旦河西岸城市盖勒吉利耶同巴勒斯坦人发生冲突，至少4名巴勒斯坦人在冲突中死亡。

叙利亚军方2日发表声明说，当地时间凌晨4时35分左右，以色列自其占领的戈兰高地方向对大马士革郊区发动空袭，造成部分设施损毁。（参与记者：王卓伦、吕迎旭、柳伟建、冀泽、程帅朋）

(责编：苏缨翔、崔越)

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