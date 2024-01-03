新华社哈瓦那1月2日电（记者林朝晖）新年伊始，古巴从1月1日开始实施一项宏观经济稳定计划，以期促进经济复苏，解决当前面临的货币、金融等领域问题。

根据古巴共产党网站和古巴政府网站近日发布的消息，这一计划旨在通过采取平衡的货币、汇率、金融和财政政策来促进经济的复苏和增长，改善古巴货币的可兑换性，并降低通货膨胀。

古巴经济学家安东尼奥·罗梅罗接受新华社记者采访时表示，这一连贯、全面和系统性的计划是应对古巴经济面临的结构性挑战、为经济复苏奠定基础的关键举措，着重解决导致通胀的根本性原因。

50多岁的家庭主妇玛丽拉·阿科斯塔近日在首都哈瓦那接受新华社记者采访时说，希望政府的计划能产生积极效果，让每个人的生活都得到改善。

受美国长期对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运以及新冠疫情影响，古巴正面临药品、食品和燃料短缺状况。古巴副总理兼经济计划部长亚历杭德罗·希尔日前表示，2023年古巴经济可能出现负增长。

古巴政府近期公布的数据显示，2023年古巴最主要的创汇行业旅游业共接待国际游客约245万人次，未达到350万人次的原定目标。数据同时显示，截至2023年12月中旬，古巴2023年出口额为90.7亿美元，低于预期。同时，由于燃料短缺和投入不足，国内生产受到影响，蔬菜、玉米、猪肉、牛奶和鸡蛋等产量都未达到计划目标。

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