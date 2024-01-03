人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

古巴推行经济新计划促进经济复苏

2024年01月03日08:37 | 来源：新华网
小字号

新华社哈瓦那1月2日电（记者林朝晖）新年伊始，古巴从1月1日开始实施一项宏观经济稳定计划，以期促进经济复苏，解决当前面临的货币、金融等领域问题。

根据古巴共产党网站和古巴政府网站近日发布的消息，这一计划旨在通过采取平衡的货币、汇率、金融和财政政策来促进经济的复苏和增长，改善古巴货币的可兑换性，并降低通货膨胀。

古巴经济学家安东尼奥·罗梅罗接受新华社记者采访时表示，这一连贯、全面和系统性的计划是应对古巴经济面临的结构性挑战、为经济复苏奠定基础的关键举措，着重解决导致通胀的根本性原因。

50多岁的家庭主妇玛丽拉·阿科斯塔近日在首都哈瓦那接受新华社记者采访时说，希望政府的计划能产生积极效果，让每个人的生活都得到改善。

受美国长期对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运以及新冠疫情影响，古巴正面临药品、食品和燃料短缺状况。古巴副总理兼经济计划部长亚历杭德罗·希尔日前表示，2023年古巴经济可能出现负增长。

古巴政府近期公布的数据显示，2023年古巴最主要的创汇行业旅游业共接待国际游客约245万人次，未达到350万人次的原定目标。数据同时显示，截至2023年12月中旬，古巴2023年出口额为90.7亿美元，低于预期。同时，由于燃料短缺和投入不足，国内生产受到影响，蔬菜、玉米、猪肉、牛奶和鸡蛋等产量都未达到计划目标。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部