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综合消息｜世界多地举行迎新年庆祝活动

2024年01月03日08:34 | 来源：新华网
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新华社北京1月2日电 综合新华社驻外记者报道：一元复始，万象更新。为庆祝2024年的到来，世界多地举办了各具特色的跨年活动。

2023年12月31日晚，法国巴黎香榭丽舍大街举行声光秀和烟花表演，近百万人共同迎接2024巴黎“奥运年”。作为跨年夜重头戏，以奥运会为主题的声光秀于当晚11时40分上演。夜幕下的凯旋门化身幕布，由彩色灯光呈现的球场、赛道、国旗、运动员、火炬、奖牌等奥运元素伴随音乐悉数亮相，带领观众从1924年巴黎奥运会穿越至筹备当中的2024年巴黎奥运会。

在美国纽约，时报广场新年倒计时活动2023年12月31日晚18时拉开序幕，广场顶端的水晶球被点亮，以中国元素开场的12场精彩演出持续至深夜。午夜，人们在烟花与漫天飞舞的彩纸中倒数计时，怀着对未来的憧憬互相祝福。参加庆祝活动的纽约居民格雷格·派克对记者说，2023年是疯狂的一年，充满了混乱，希望2024年能够转好。

2023年12月31日晚，朝鲜平壤五一体育场举行新年庆祝大型演出，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩观看演出。当晚，青年学生聚集在平壤金日成广场载歌载舞。伴随着新年的到来，绚丽烟花在平壤上空绽放。

在阿联酋迪拜，世界第一高楼哈利法塔、帆船酒店、棕榈岛等32个地点同时燃放烟花庆祝新年的到来。数千名当地居民和世界各地游客聚集在迪拜市中心哈利法塔下，与夜空中璀璨的烟火一起告别2023年、迎接2024年。

英国伦敦一年一度的迎新年烟花表演2024年1月1日凌晨举行。当大本钟敲响零时钟声，巨型摩天轮“伦敦眼”和泰晤士河上空相继绽放上万枚烟花，600架无人机组成的方阵与烟花互动。烟花璀璨夺目，照亮了泰晤士河和古老的伦敦城，约10万名观众在河边欢呼雀跃。1日中午，8000多名表演者组成巡游队穿过伦敦市中心，为民众献上乐器演奏、舞蹈等特色表演。

2024年1月1日清晨，数百名冬泳爱好者聚集在荷兰沿海城市布卢门达尔的海滩上，参加年度冬泳迎新年活动。伴随着热烈欢快的音乐，众多冬泳爱好者在热身后手拉手冲入冰冷的海水。类似活动也在荷兰其他海滨或湖滨城市展开，参加者达上万人。

(责编：苏缨翔、崔越)

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