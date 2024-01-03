马可·科斯塔

要了解当代中国，就必须了解中国共产党。中国在各领域取得了令人瞩目的成就，这与中国共产党的领导力和执行力高度相关

拥有9800多万名党员的中国共产党是世界最大政党，是中国不断发展的领导力量。要了解当代中国，就必须了解中国共产党。

马克思主义不是静态的理论。要充分发挥马克思主义的指导作用，将马克思主义基本原理同各国国情结合十分关键。中国共产党提出全过程人民民主重大理念，既保障人民的民主权利，又确保决策落实的进度和效率，是马克思主义在当代中国的生动实践。中国共产党也在自身建设方面积累了重要经验。中共十八大以来，中国共产党严厉打击腐败，取得显著成效。

在中国共产党的领导下，中国不断发展，持续为世界和平发展注入正能量。中国稳居世界第二大经济体，并保持着强劲的发展活力。当前，中国共产党正带领中国人民着力推动高质量发展，推进中国式现代化，这对中国未来发展意义重大。新发展格局、数字经济、绿色发展、新型城镇化等都是当前中国发展的关键词，从中可以看到中国发展的巨大潜力。

中国经济发展前景光明，这是由中国经济的基本面和发展趋势所决定的。中国拥有完整的工业体系，制造业韧性十足。中国政府和企业高度重视科技创新，研发支出保持高速增长，新技术、新业态、新模式不断涌现。中国是全球规模最大的消费市场之一，巨大的消费潜力正不断被激发出来。中国对外开放的大门越开越大，这将对各国企业产生巨大吸引力。

中国是近年来对世界经济增长贡献最大的国家。中国持续扩大对外开放对世界经济复苏具有重要意义。中国已与29个国家和地区签署22个自贸协定，这为经济全球化健康发展提供了重要动力。自提出共建“一带一路”倡议以来，中国已与150多个国家、30多个国际组织签署共建合作文件，为共建各方增添了发展活力。在绿色发展领域，欧洲国家与中国有着相似的发展目标，开展互利合作的空间十分广阔。

中国在各领域取得了令人瞩目的成就，这与中国共产党的领导力和执行力高度相关。我相信，中国共产党将继续带领中国人民朝着光明的目标不断前进。

（作者为意大利欧亚地中海研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2024年01月03日 03 版）

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