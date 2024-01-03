新华社贝鲁特1月2日电（记者谢昊）据黎巴嫩媒体2日报道，以色列无人机当天袭击位于黎巴嫩首都贝鲁特南郊的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）办公室，导致哈马斯政治局副主席萨利赫·阿鲁里等6人死亡。

黎巴嫩国家通讯社报道说，当地居民在空袭发生时听到巨大爆炸声，空袭造成阿鲁里等6人死亡，另有多人受伤，伤者已被送往当地医院。另据黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台报道，哈马斯下属武装派别卡桑旅的两名领导人也在空袭中丧生。

黎巴嫩总理米卡提当天对这起袭击事件予以谴责，并呼吁国际社会“制止以色列的侵略行径”。他说，这是“以色列犯下的新罪行”，其目的是让黎巴嫩进入新的对抗阶段。

哈马斯消息人士在接受新华社记者采访时说，阿鲁里及其助手在以军空袭中丧生。哈马斯已通知卡塔尔和埃及等斡旋方，冻结与以色列的“任何谈判”。

哈马斯政治局成员伊扎特·里什克当天发表声明，谴责以色列暗杀阿鲁里是“懦弱行为”。哈马斯在社交媒体上发表声明说，阿鲁里被暗杀不会削弱“抵抗力量”。

事件发生后，以色列政府和军方没有直接就空袭贝鲁特南郊发表评论。但以色列军方发言人哈加里在接受媒体采访时说，以方将继续打击哈马斯，并做好应对任何情况的准备。（参与记者：柳伟建、王卓伦）

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